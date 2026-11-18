Ministr školství Robert Plaga se po demonstraci na Letné pustil do kritiky vyhrocené politické debaty a nešetřil koaliční politiky, s nimiž zasedá ve vládě Andreje Babiše. Připomněl, že lidé přišli vyjádřit nespokojenost s vládními kroky, a odmítl jejich protesty zlehčovat. Upozornil, že k rozjitřené atmosféře významně přispívají představitelé samotné koalice. Jeho slova mohou být varováním pro premiéra, který si dlouhodobě libuje v útocích na novináře a společně s ministrem Alešem Juchelkou se například vysmíval odchodu Václava Moravce z České televize. O pozornost se hlásí také poslankyně ANO Berenika Peštová, poslanec Denis Doksanský nebo ministr kultury Oto Klempíř. Zatímco jeden objevuje milionové obchody s demokracií a druhý rozebírá ceny protestních triček, další povolává umělou inteligenci na pomoc s výsměchem studentům. Plaga nyní od vlastních řad slyšitelně žádá méně emocí a více věcnosti.
Plaga si po nedělní demonstraci na Letné neodpustil poznámku, která nemusí mezi jeho koaličními kolegy vyvolat nadšení. Ministr školství ocenil účast lidí, kteří přišli vyjádřit nesouhlas s vládními kroky, a upozornil na odpovědnost politiků za vyhrocenou veřejnou debatu. Nevynechal vlastní tábor, přestože je členem kabinetu Andreje Babiše. „O požadavcích a v některých ohledech i diktátu Milionu chvilek si mohu myslet svoje, ale to, že lidé vážili cestu na Letnou, aby vyjádřili svůj názor a výhrady na spoustu věcí, neberu osobně na lehkou váhu,“ uvedl Plaga. Jeho vyjádření se výrazně lišilo od výpadů některých koaličních představitelů, kteří před demonstrací hledali za občanskými protesty především peníze, politické manipulace a údajné podnikatelské zájmy organizátorů. Ministr školství naopak připomněl, že nespokojenost veřejnosti zasluhuje pozornost členů vlády.
Zajímavější je druhá část Plagova vyjádření. „Byl bych ale moc rád, aby debata oboustranně byla více věcná a méně o emocích. Což v tuto chvíli je – bohužel jak kvůli části koaličních, tak opozičních politiků – spíše zbožné přání,“ uvedl ministr. Plagova kritika míří do řad Babišovy koalice, jejíž představitelé se v posledních týdnech pouštěli do novinářů, studentů a organizátorů demonstrací. Premiérův výsměch Václavu Moravcovi nebo výstupy Peštové, Doksanského a Klempíře nabízejí dostatek konkrétních příkladů. „Ale kdy jindy než 17. listopadu si něco takového přát,“ dodal Plaga. Jména politiků, kterým by prospělo ubrat na osobních útocích a věnovat větší pozornost argumentům, sice nevyjmenoval, nabídka v jeho okolí je však bohatá. Začít by mohl přímo u předsedy vlády. Andrej Babiš se totiž v posledních měsících opakovaně předvedl jako politik, který dokáže nepříjemnou debatu s novináři nahradit osobními urážkami a kritiku připisovat nepřátelským médiím. Výmluvným příkladem za všechny je jeho dehonestující chování ke Zdislavě Pokorné.
Babiš se vysmíval Moravcovi. Plaga nyní žádá méně emocí
Premiér Andrej Babiš předvedl názornou ukázku politického vystupování po odchodu dlouholetého moderátora Václava Moravce z České televize. Společně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou natočil posměšné vystoupení, v němž si z Moravcova rozhodnutí udělali vlastní komediální číslo. „Prosím vás, máme strašný průšvih koaliční. Představte si, co se dneska stalo! Dneska, co se stalo? No, Okamura šel po devíti letech k Moravcovi a ten skončil,“ prohlásil Babiš. Premiér se navíc pustil do dalších redakcí. „A víte, kde skončí? U prolhaného Seznamu a Novinek určitě! Ne? No, na beton podle mě,“ přidal. Moravec přitom odchod zdůvodnil nemožností nadále garantovat nezávislost redakční práce. Dva členové vlády dali před vážnou debatou o poměrech v České televizi přednost výsměchu a premiér si ještě stihl vyřídit účty s novináři. Právě podobné výstupy představují výrazný kontrast k Plagově představě věcné a méně emotivní politické komunikace.
Peštová objevila soudruhy a nechala umělou inteligenci přepsat Čapka
Další ukázku koaličního humoru předvedla poslankyně ANO Berenika Peštová, která se rozhodla komentovat protestní stávku zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu. Zaměstnanci obou médií upozorňovali na nebezpečí politického ovlivňování veřejnoprávního vysílání, poslankyně však obrátila pozornost k archivním záběrům z období před listopadem 1989. „ČT24 objevila stroj času! směr socialismus!“, oznámila Peštová. Následně se pustila do mladé generace a jejích obav z budoucnosti. „Mladá generace prý trpí úzkostmi z budoucnosti. Tak jim ČT24 v rámci stávky připravila dokonalý safe space!“, pokračovala. Nezůstala ani u televizního archivu. Požádala umělou inteligenci o fejeton inspirovaný Karlem Čapkem a výsledek využila k zesměšňování studentů a jejich protestů. Poslankyně navíc mladým lidem doporučila povinné sledování socialistické propagandy. Místo diskuse o budoucnosti České televize a Českého rozhlasu nabídla výsměch protestujícím a laciné rozhořčené emoce. Pro Plagovo přání méně emotivní debaty další nepříliš povzbudivá ukázka z vlastních řad.
Doksanský našel milionový byznys. Klempíř zdražil tričko o 901 korun
Další dva koaliční politici se před demonstrací na Letné rozhodli zaměřit na finanční poměry Milionu chvilek pro demokracii. Ministr kultury Oto Klempíř se pustil do ceny protestního trička „Ruce pryč od médií“, kterou na základě podvržené grafiky považoval za podstatně vyšší, než ve skutečnosti byla. Z původních 589 korun se v jeho podání stalo 1490 korun. Ministr kultury se následně ocitl v poněkud komické situaci, když jej organizátoři demonstrace upozornili na skutečnou cenu. Zatímco veřejnost diskutovala o zásazích do financování médií veřejné služby, Klempíř věnoval pozornost protestnímu oblečení a přidal výpad proti občanskému spolku.
Poslanec ANO Denis Doksanský zamířil k údajně mnohem větším penězům. „Miliónový byznys Milionu chvilek a jejího ‚majitele‘, s talentem přetavit ‚boj za demokracii‘ ve výnosné živobytí,“ oznámil. Organizátorům demonstrací přisoudil finanční motivaci a z občanského spolku udělal podnik s neznámým majitelem. Neopomněl přidat ani Dozimetr, Fialovu kampeličku, Bitcoin a Motol. Poslanec, který již dříve zaujal nepovedenou koláží fiktivní stávky předškoláků, se pustil do rozsáhlých konstrukcí o lidech protestujících proti vládní politice. Klempíř mu sekundoval výpravou do protestního šatníku. Dvojice představitelů Babišovy koalice se před Letnou postarala o další ukázku politického vystupování, v němž osobní výpady a zesměšňování odpůrců vlády dostaly přednost před věcnou diskusí. Proti podobnému vyhrocování veřejné debaty nyní vystoupil nezvykle ostře Robert Plaga.
Plaga respektuje protestující. Babiš požadavky Letné odmítl
Na nedělní demonstraci na Letné lidé protestovali proti krokům Babišovy vlády, především proti připravovanému zrušení televizních a rozhlasových poplatků a změnám, které by mohly ohrozit nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Organizátoři upozornili rovněž na rozhodování kabinetu v oblasti obrany, personální změny na Ministerstvu obrany a přístup k alianční spolupráci. Milion chvilek požaduje odvolání Tomia Okamury z čela Poslanecké sněmovny, kterému vyčítá zejména způsob řízení nočního jednání o zrušení poplatků. Vládní většina tehdy prosadila posun návrhu do druhého čtení hlasováním ve 4:36 ráno. Dalším požadavkem je odebrání vedení Ministerstva obrany hnutí SPD. Na Letné rovněž zazněla výzva k přímému jednání zástupců občanské společnosti s vládními představiteli.
Andrej Babiš po demonstraci oznámil, že odvolání Tomia Okamury ani odebrání Ministerstva obrany SPD nezvažuje. Premiér se za koaliční partnery postavil, zatímco Robert Plaga dal najevo, že účast lidí na protestu nepovažuje za záležitost, kterou by členové vlády mohli přehlížet. Předseda ANO již dříve čelil kritice kvůli výpadům proti novinářům a další členové koalice přidali vlastní útoky na protestující a občanské aktivisty. Plaga jejich jména nevyslovil, odpovědnost za vyhrocenou atmosféru však výslovně připsal také koaličním politikům.
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