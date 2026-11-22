Hnutí ANO rozšířilo gastronomický kabaret. Sotva Andrej Babiš odložil modré rukavice a vzpamatoval se z ochutnávky pečených syrečků, přispěchal Radek Vondráček s kuchařskou zástěrou a vlastní kulinářskou ambicí. Sněmovní kytarista, který již zvládl proměnit Parlament v taneční parket, se rozhodl pokořit další metu. Bramborák. Jenže před cestou na gastronomický Olymp musí překonat závažnou překážku. Strouhání. Vondráček přiznal, že se k němu potřebuje vyhecovat, a ještě před zahájením práce si udělil motivační proslov. V ANO proto vznikla nová funkce pomocného stranického kuchtíka. Sněmovní šéfkuchař Babiš má pod dohledem miliardové investice a státní rozpočet, Vondráčkovi připadly brambory. Po dlouhých letech hledání politických priorit se konečně podařilo rozdělit kompetence způsobem, který odpovídá osobnímu nadání obou představitelů vládního hnutí.
Radek Vondráček má za sebou kariéru, jakou mu může závidět leckterý parlamentní umělec. Poslanecká sněmovna jej poznala jako předsedu, kytaristu i tanečníka, který se nenechal svazovat představou, že důstojnost ústavní instituce vyžaduje zdrženlivost při hudebních vystoupeních. Nyní přichází další kapitola. Vondráček pověsil kytaru na hřebík, navlékl kuchařskou zástěru a rozhodl se dokázat, že umělecké vlohy lze úspěšně uplatnit i při zpracování brambor. Dosavadní kulturní repertoár Sněmovny se rozrostl o novou disciplínu. Po zpěvu a tanci přichází strouhání. Kytarový doprovod bude patrně zajištěn podle potřeby, zejména ve chvílích, kdy poslanec ztratí pracovní elán a bude nutné povzbudit jej k další bramboře.
Vondráček si pro oznámení svého kulinářského programu vybral tradiční český pokrm, jehož příprava nevyžaduje zahraniční konzultace ani nákup izraelských technologií. „Bramborák u nás překoná i svíčkovou. A jaký je váš nedělní favorit? Někdo má jako sváteční oběd svíčkovou, někdo řízek. No a kdo zná mě osobně, tak ví, že číslo jedna je bramborák. Ale musím se vždycky vyhecovat k tomu strouhání. Nevím jak vy, jestli strouháte rádi. Tak Radku, pojď do toho. Já vám všem přeji krásnou neděli,“ předvedl se v kuchařské zástěře.
A je rozhodnuto. Bramborák porazil svíčkovou, řízek skončil mimo stupně vítězů a Radek Vondráček získal novou pracovní výzvu. Musí se vyhecovat ke strouhání. Po letech parlamentních vystoupení, při nichž dokázal bez většího ostychu roztančit Sněmovnu, narazil na skutečného protivníka. Syrovou bramboru. Kytara mu nikdy nekladla podobný odpor. Stačilo uchopit nástroj, přidat několik akordů a parlamentní kulturní program byl na světě. Struhadlo je neúprosnější. Nezajímá se o poslanecký mandát, někdejší předsednickou funkci ani stranickou příslušnost. Vyžaduje pouze práci. Vondráček se proto rozhodl zahájit přípravu oběda povzbuzovacím heslem. „Tak Radku, pojď do toho.“ Politické dějiny již znají odvážnější výzvy, málokterá se však vztahovala k překonání odporu před strouháním několika brambor.
Z kytaristy pomocným kuchtíkem a brambora dostala vlastní resort
Vondráčkovo povýšení si vyžádalo reorganizaci stranického gastronomického aparátu. Nově ustavený Úřad pomocného kuchtíka ANO převzal působnost v oblasti bramborových hlíz, česneku, majoránky a přiměřeného množství soli. Sněmovní šéfkuchař Babiš si ponechal strategický dohled nad troubou, sýry a celkovým příjmem bílkovin. Koaliční spolupráce získala další rozměr. Zatímco ministři řeší státní rozpočet, energetiku a zdravotnictví, sněmovní kytarista se může plně věnovat otázce, zda je bramborák lepší než svíčková. Případné spory o poměr česneku a majoránky bude řešit příslušná pracovní skupina. Předsedat jí bude samozřejmě Vondráček, pokud se mezitím zvládne vyhecovat k zahájení strouhání.
Nový úřad má proti ostatním státním institucím několik výhod. Nepotřebuje složitou digitalizaci, evropské dotace ani rozsáhlý vozový park. Vystačí se struhadlem, mísou a pánví. Odpadají dokonce personální problémy, protože předseda i hlavní vykonavatel činnosti jsou totožná osoba. Při nedostatku pracovníků může Vondráček svolat sám sebe k mimořádné poradě. Pokud se nepodaří splnit plán, připraví si vlastní motivační proslov. A kdyby strouhání uvázlo úplně, bude možné přizvat sněmovního šéfkuchaře Andreje Babiše. Ten již opakovaně vysvětlil, že bez jeho osobního mikromanagementu by se v republice nepohnulo téměř nic. Několik brambor by před jeho manažerským nadáním nemělo představovat nepřekonatelnou překážku.
Jenže ani pomocný kuchtík nemůže pracovat bez náležitého politického krytí. V hnutí ANO proto začalo vyjednávání o budoucím rozdělení kuchyňských kompetencí. Babišovi zůstane trouba, Vondráček převezme struhadlo a Karel Havlíček bude dohlížet na spotřebu elektřiny. Alena Schillerová se ujme kalkulace nákladů na jednu porci a při nejbližší příležitosti oznámí, že český bramborák vyjde levněji než rakouský. Rakouské mzdy ovšem do výpočtu zahrnovat nebude. Ministryně financí přece není povinna kazit úspěšnou gastronomickou statistiku drobnými podrobnostmi.
Pro Vondráčka by se nabízela ještě další funkce. Hudební doprovod při obracení bramboráků. Sněmovní kytarista by konečně mohl spojit dvě dosavadní oblasti veřejného působení. V levé ruce struhadlo, v pravé kytara, před sebou pánev. Trochu nepraktické uspořádání, ale český parlamentarismus již zažil složitější kombinace. Pokud by se navíc podařilo zapojit jeho taneční zkušenosti, vznikl by úplně nový kulturní žánr. Bramborákový freestyle. Hudba by zrychlovala s každou další hlízou a závěrečné sólo by doprovázelo slavnostní obrácení první placky.
Babišovy syrečky dostaly konkurenta z vlastní strany
Příchod dalšího politického kuchaře nemohl mít lepší načasování. Sněmovní šéfkuchař Andrej Babiš teprve včera předvedl vlastní gastronomické vystoupení, při němž se pustil do pečení olomouckých syrečků. Premiér si nasadil modré rukavice, rozbalil zrající sýr a s obavami sledoval, zda jeho charakteristický zápach zvládne přežít. Nakonec jej nakrájel, rozložil na plech a nechal čtrnáct minut péct při 180 stupních. Následná ochutnávka připomínala malou hereckou etudu. Ústa hlásila „Very good“, zatímco obličej předváděl grimasy člověka, kterému právě omylem servírovali syrovou ropuchu. Babiš se přesto rozhodl svůj recept doporučit a pochlubil se osmadvaceti gramy bílkovin.
Vondráček přispěchal s bramborákem dřív, než premiérovy kuchařské rukavice stačily uschnout. Stranická gastronomická konkurence získala nečekaně ostré kontury. Babiš hájí pečený sýr bez oleje, Vondráček bramborák a jeho tradiční postavení na nedělním stole. Případné střetnutí obou kulinářských škol by mohlo ohrozit jednotu hnutí ANO podstatně více než běžné spory o personální obsazení ministerstev. Premiér má osmadvacet gramů bílkovin, poslanec zase nezpochybnitelnou lásku ke strouhaným bramborám. Jeden se bojí zápachu, druhý struhadla. Dohromady tvoří gastronomický tandem, kterému by mohli závidět i někdejší průkopníci politického vaření Zdeněk Škromach a Michal Hašek.
Selfie man Škromach s někdejším jihomoravským hejtmanem měli alespoň výhodu, že podobné kulinářské estrády předváděli v době, kdy politici teprve objevovali možnost natáčet domácí činnosti a vydávat je za důkaz blízkosti k obyčejnému životu. V ANO se tento marketingový objev dostavil přibližně s desetiletým zpožděním. Babiš objevil troubu, Vondráček struhadlo a politická komunikace se vrátila do časů, kdy stačilo před kamerou nakrájet cibuli a čekat na příval sympatií. Dnešní pokračování má pouze modernější slovník. Premiér je ready, syrečky jsou very nice a celkový výsledek by mladší generace nejspíš označila za cringe. A Vondráčkovo povzbuzování před strouháním by dokázalo přivodit podobný pocit i některým boomerům.
Nově jmenovaný pomocný kuchtík ANO by se však neměl nechat staršími marketingovými metodami odradit. Pro parlamentní gastronomii se mu otevírají široké možnosti. Jednací sál Poslanecké sněmovny by mohl hostit pravidelné kulinářské přestávky, při nichž by Vondráček předváděl další české speciality. Začít by mohl bramborákem, pokračovat česnečkou a při slavnostnější příležitosti přejít ke svíčkové. Jen by bylo vhodné včas konzultovat její složení se sněmovním šéfkuchařem Andrejem Babišem. Premiér se totiž nedávno rozčiloval nad představou zahušťování svíčkové čočkou. Při společném vaření by se podobná surovina mohla stát příčinou první skutečné kuchyňské krize vládního hnutí.
Sněmovní kuchyně čeká na první hudebně gastronomickou schůzi
Vondráčkovo nové angažmá by mohlo znamenat výrazný přínos i pro samotnou Poslaneckou sněmovnu. Konec nekonečných sporů o jednací řád, nočního vysedávání a hádek nad pozměňovacími návrhy. Místo nich by poslanci mohli každé pondělí předkládat vlastní recepty. Vládní koalice by schvalovala jídelní lístek, opozice navrhovala přílohy a předsedající by rozhodoval o pořadí ochutnávek. Při obstrukcích by Vondráček vytáhl struhadlo. Když by ani bramborák nepomohl, nastoupila by kytara. Hudební číslo již v minulosti poslanci zažili, proto by alespoň nemuseli absolvovat školení bezpečnosti práce s novým kulturním zařízením.
Samozřejmě by se objevily i technické komplikace. Struhadlo vyžaduje pravidelnou údržbu, pánev odpovídající teplotu a pečlivý dohled nad bramboráky. Výpadek elektřiny by navíc mohl ochromit elektrické kuchyňské roboty. Naštěstí má česká politika Jana Grolicha a proklaté Lidovce, kteří si již v jedné parlamentní příhodě vysloužili podezření z odcizení rozvaděče. Kdyby tentokrát zmizel hlavní jistič, Vondráček by mohl pokračovat v ručním strouhání. Bramboráková výroba by nezůstala bez vedení a Poslanecká sněmovna by konečně získala důkaz, že alespoň některá činnost jejích členů nevyžaduje nepřetržitý přísun elektrického proudu.
Největší překážkou nového gastronomického projektu však nadále zůstává samotná Vondráčkova odvaha. Poslanec se před kamerou přiznal, že strouhání nepatří mezi jeho oblíbené činnosti. Dosavadní politická kariéra ho připravila na vystupování před poslanci, veřejné diskuse i hudební produkci v parlamentních prostorách. Na boj s několika syrovými bramborami však potřebuje zvláštní psychickou přípravu. Pro pomocného kuchtíka ANO poněkud nepříjemná kvalifikační slabina. Kdyby se stejná nechuť objevila u ostatních členů kabinetu, mohl by Babiš během jediné porady zjistit, že se ministr financí musí vyhecovat k rozpočtu a ministr dopravy k otevření mapy.
Radek Vondráček si ale zaslouží příležitost. Sněmovní kytarista již prokázal, že dokáže pronikat do profesí, na které ostatní zákonodárci zpravidla nemají odvahu. Po tanci a hudbě přišla gastronomie. Vývoj je slibný. Ještě několik podobných videí a v Poslanecké sněmovně nebude potřeba organizovat kulturní program ani objednávat občerstvení. Vondráček všechno obstará osobně. Pokud se mu podaří udržet kytaru mimo pánev a struhadlo mimo jednací sál, může se dočkat i ocenění za mimořádný přínos parlamentnímu stravování.
Babišovy syrečky zůstávají připomínkou první kapitoly nového kulinářského tažení ANO. Sněmovní šéfkuchař má za sebou čtrnáctiminutovou přípravu sýra, anglické pochvaly a nezapomenutelné grimasy. Vondráček si nyní přibral bramborovou agendu, funkci pomocného kuchtíka a možnost konečně překonat svého stranického šéfa alespoň v disciplíně, kde nerozhodují miliardy ani průzkumy veřejného mínění. Stačí několik brambor, česnek, majoránka a odhodlání neodložit struhadlo předčasně.
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