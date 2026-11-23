V sobotu 22. listopadu 2026 prohrála Sparta doma s Libercem 1:3 a o den později přišel dvojí zásah. Klub odvolal trenéra Briana Priskeho a skončil i sportovní ředitel Tomáš Rosický, kterého nahradil Tomáš Sivok. Pro Zdeňka Ščasného, bývalého hráče, trenéra a sportovního ředitele Sparty, je to teprve začátek. V rozhovoru pro ČTK, který zveřejnil iDNES, řekl, že Sparta bude muset v zimě „do kádru říznout“. Odešli podle něj Haraslín, Birmančevič a další hráči, které nejde snadno nahradit, a na řadě postů teď chybí alternativy. Nový trenér tak může přinést impulz, ale sám tým nezachrání. Skutečný test nového vedení přijde ve chvíli, kdy bude muset říct, kteří hráči současný kádr unesou i po zimě.
Osa, která odešla během jednoho léta
Sparta po 15 kolech figuruje na čtvrtém místě se ziskem 24 bodů. Bilance sedm výher, tři remízy a pět porážek by jinde stačila na klidný podzim. Na Letné ale znamená krizi: na vedoucí Slavii ztrácí tým 13 bodů, před ním jsou i Liberec a Mladá Boleslav. Klub sám na svém webu přiznal, že nevyhrál pět soutěžních zápasů v řadě. Generální ředitel František Čupr mluvil o dlouhodobé výsledkové krizi, ke které se proti Liberci přidal i neuspokojivý herní projev.
Kořeny podle Ščasného sahají do léta. Sparta podle něj „rozprodala osu týmu“ a přestavovala ji za pochodu, už během rozehrané sezony. Čísla ukazují, o kolik produktivity tým přišel:
Hráč Kam odešel Co si odnesl Lukáš Haraslín Al-Fatah (Saúdská Arábie) kapitán, 194 zápasů, 59 gólů, 36 asistencí za Spartu; v sezoně 2025/26 bilance 15 gólů a 7 asistencí Veljko Birmančevič Ferencváros v mistrovské sezoně 2023/24 22 gólů a 13 asistencí ve 48 zápasech
K tomu je třeba připočíst další letní odchody: Jana Kuchtu, Albiona Rrahmaniho, Kaana Kairinena, Asgera Sörensena a Petera Vindahla. Šlo o opory posledních let nebo hráče užšího kádru. Haraslín, Birmančevič a Kuchta přitom v sezoně 2023/24 tvořili útočné trio, které přineslo titul.
Ztráta takového rozsahu se nedá vyřešit jedním nákupem, protože nejde jen o místa v sestavě. Odešli hráči, kteří rozhodovali zápasy, nesli kabinu a v těžkých chvílích věděli, co dělat. Právě tohle Spartě na podzim chybělo.
Ščasný: Sparta si za to může sama
Ščasný nepřičítá vinu jen odvolanému trenérovi. Mužstvo podle něj trenér a sportovní vedení „sestavovali a vybírali spolu“. Složení kádru podle něj vzhledem k finančním možnostem klubu není optimální a podíl nevydařených nákupů je „neúměrně vysoký“. Konkrétní jména nezmínil. Pokud si Sparta stěžuje na nedostatek mentální síly, „může si za to sama“.
Jeho slova mají váhu. Ščasný Spartu v minulosti vedl ve více obdobích, působil jako sportovní ředitel a podle ČTK do této funkce zaučoval právě Rosického. Na aktuální situaci nabízí i srovnání s rokem 2016, kdy jeho tým vyřadil Krasnodar i Lazio a skončil až ve čtvrtfinále Evropské ligy s Villarrealem, celkově 3:6. Tehdy podle něj po úspěšné sezoně chyběly peníze na dva až tři vytipované hráče. Dnes peníze jsou, problém je jinde: v tom, za co se utrácejí.
Rosický ještě v říjnu na klubovém webu tvrdil, že obměna byla z velké části plánovaná. Sparta podle něj chtěla víc rychlosti a na křídla rychlejší a silnější typy. Zároveň přiznal, že odchody Haraslína a Sörensena úplně naplánované nebyly a klub u nich váhal. Haraslín chtěl využít saúdskou nabídku, u Sörensena přicházely opakované konkrétní nabídky a existovaly dřívější dohody s hráčem. Úspěšnost posil se podle Rosického má hodnotit až s odstupem. Ten odstup přišel dřív, než mu bylo milé.
Prodeje mají i ekonomický rozměr. Podle
finančních výsledků AC Sparta Praha za sezonu 2025/26 skončil klub ve ztrátě 127 milionů Kč a příjmy od UEFA mu meziročně klesly o 407,7 milionu Kč. Kladné transferové saldo tuto díru částečně zalepilo. Sparta tak nemohla řešit odchody hráčů jen sportovně. Prodat bylo potřeba; otázkou zůstává, zda klub dokázal ztracené hodnoty nahradit.
Ščasný uznává, že se na křídlech chytili Mercado a Alcócer. Oba se prosadili i gólově, zatím ale nenesou celý objem toho, co odešlo. A hlavně: na dalších postech podobné náhrady chybí.
Pět zápasů jako konkurz
Sivok svůj nástup odstartoval větou, která má pro kabinu větší váhu než jakákoli motivační řeč. Podle oznámení na oficiálním webu
AC Sparta Praha chce připravovat nadcházející přestupové období a o tom, kdo v kádru zůstane i po zimní pauze, mají rozhodnout výkony ve zbylých zápasech podzimu. Jeho první prioritou bylo představit nového trenéra „v nejbližších hodinách“.
Do zimy čeká Spartu pět soutěžních zápasů:
26. listopadu: AZ Alkmaar doma (Evropská liga) liga: Zlín, Mladá Boleslav, Teplice 10. prosince: Salcburk venku (Evropská liga)
V Evropské lize má Sparta po čtyřech zápasech bilanci jedné výhry, jedné remízy a dvou porážek, celkem čtyři body. Každý výsledek tak má dvojí váhu: tabulkovou a personální. Hráči na okraji sestavy už nehrají jen o body, ale o místo v kádru pro jaro.
Ščasný krátkodobý efekt výměny trenéra nevylučuje, jen si není jistý, jestli zafunguje. Do zimy podle něj půjde hlavně o konsolidaci, tedy o to, aby se ztráta na čelo dál neprohlubovala. Pro iROZHLAS dodal, že problém není jen v psychice ani v trenérovi. Podle nás je právě tohle nejdůležitější: případná výhra nad Alkmaarem může zakrýt příznaky, ale nevyléčí nemoc.
Zima rozhodne víc než nový trenér
Do naší uzávěrky klub jméno nového kouče oficiálně neoznámil. Ščasný v Česku nevidí nikoho, kdo by Spartu okamžitě postavil na nohy, a přikláněl by se spíš k zahraničnímu trenérovi. Adriána Guľu komentovat odmítl. Server iSport podle zákulisních informací zmiňuje jako možné kandidáty právě Guľu, který je volný a jeví se jako favorit, dále Aleše Majera, Karla Geraertse a Roberta Klausse. Oficiální potvrzení zatím chybí.
Ať na lavičku usedne kdokoli, jeho první skutečný zásah přijde až v zimním přestupovém okně. Ščasný to formuluje jasně: tým do zimy stabilizovat a pak jej vhodně doplnit podle vlastních představ. Konkrétní jména hráčů, kteří by měli odejít, zatím nikdo neuvedl. Sivokův výrok ale ukazuje, že hodnocení bude selektivní a nikdo nemá místo jisté.
Pro Sivoka i nového trenéra to znamená nepříjemnou dvojí roli. Musejí vyhrávat hned a zároveň mít odvahu přiznat, které letní posily nefungují. Pokud klub v zimě jen přidá další jména, aniž by vyřešil chybějící typologii a alternativy na klíčových postech, bude na jaře řešit stejné otázky s jinými lidmi ve funkcích.
Výměna dvou mužů ve vedení trvala jeden den, novou osu týmu tak rychle postavit nelze. Pět zápasů do zimy ukáže, kdo z kádru za Spartu bojuje. Leden pak ukáže, jestli nové vedení umí poznat, kdo z něj Spartě opravdu pomůže.
Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat od komunikačního týmu Sparty informace, zda už se nějaké hráčské změny chystají, ale odpověď do publikace tohoto článku nedorazila.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl