Útočník Leverkusenu tentokrát mluvil pro německé publikum, ale jeho slova míří domů. V rozhovoru pro
magazín Bundesligy řekl, že český národní tým uvízl v minulosti. Kritizoval taktickou přípravu, zdravotní péči i organizaci a přiznal, že ho psychicky vyčerpával pocit, že se nic z toho nikdy nezlepší. Nejde o první výpad. Stejnou linii Schick drží od června, kdy po mistrovství světa reprezentační kariéru ukončil. Pak ji zopakoval v srpnovém podcastu a v listopadu ji rozvedl v Německu. Tři vystoupení, jedna výpověď. A nový trenér Santi Denia, který ho chtěl vrátit, s ní zatím nic nezmohl. Od Mexika po německý magazín
Večer 25. června 2026 prohrálo Česko s Mexikem 0:3 a jeho mistrovství světa skončilo. Ve skupině A uhrálo jediný bod, za remízu 1:1 s Jihoafrickou republikou. Předtím podlehlo Jižní Koreji 1:2 a skupinu uzavřelo na čtvrtém místě se skóre 2:6. Schick odehrál všechny tři zápasy a gól nedal. Ještě týž den oznámil na Instagramu, že v reprezentaci končí.
Tehdy to mohlo vypadat jako rozhodnutí z horké hlavy po zpackaném turnaji. Jenže 28. srpna se Schick posadil do podcastu To nemá kam a mluvil mnohem otevřeněji. Reprezentace mu podle něj „víc brala, než dávala“. Mistrovství tým pojal laxně a od prvního do posledního dne bylo tragické. Hráči se v národním týmu podle něj spíš „znehodnocovali“, než aby se posouvali. O změnách se prý jen mluví, ale „nic se nemění“. Turnaj v zámoří označil za „třešničku“, která ho v rozhodnutí definitivně utvrdila.
Listopadový rozhovor pro Bundesligu přidal ke kritice slovo, které dosud chybělo: vyčerpání. Nešlo o jednu bolestnou porážku. Šlo o roky, kdy na srazy jezdil s pocitem, že prostředí kolem reprezentace zaostává za tím, na co je zvyklý z klubu.
Co přesně Schickovi vadilo
Schick v dostupných citacích nejmenuje žádnou konkrétní osobu. Jeho kritika míří na celé vedení a zázemí reprezentace, tedy na způsob, jakým národní tým funguje. Z jeho vyjádření se dají poskládat čtyři okruhy:
Taktika a příprava. Hráči z předních evropských soutěží podle něj v reprezentaci narážejí na nižší úroveň taktické připravenosti. Zdravotní péče. Rozdíl oproti klubovému standardu vnímá jako zásadní. Organizace a servis. Na mistrovství výslovně zmínil cestování a celkové pojetí turnaje. Mentalita. Podle Schicka nejde jen o reprezentaci, ale o nastavení celého fotbalového národa.
Nejtvrdší je srovnání s kabinou Leverkusenu. Spoluhráči, kteří na mistrovství reprezentovali jiné země, mu prý líčili, že u nich bylo „všechno perfektní“. Schick to položil vedle vlastního zážitku z turnaje a nadšení nepředstíral.
Podle nás byly výsledky spíš spouštěčem než příčinou. Kdyby Česko na mistrovství postoupilo ze skupiny, Schick by možná odchod odložil. Jádro problému by ale zůstalo stejné. Hráč, který v Bundeslize trénuje a regeneruje v prostředí špičkového klubu, ztratil víru, že ho národní tým dokáže posunout na stejnou úroveň. Ten pocit se po každém srazu prohluboval. Žádné jednorázové vítězství ho nevyvrátí.
Denia volal, Schick odmítl
Santi Denia se trenérem reprezentace stal 31. července. Hned na první tiskové konferenci zdůrazňoval týmového ducha a o Schickovi mluvil přímo: chce ho oslovit a chce ho v týmu, jak informoval
ČT sport. Španělský kouč pak skutečně telefonoval.
Odpověď ale nepřinesla to, v co svaz doufal. Schick Deniovi řekl, že se v tuto chvíli za reprezentanta nepovažuje. V rozhovoru pro Bundesligu uznal, že s novým trenérem „začínají změny“. Zároveň dodal, že jeden člověk během několika měsíců nezmění mentalitu, která se v českém fotbale budovala roky.
Svaz se do sporu nepouští. Místopředseda FAČR Pavel Nedvěd v září řekl, že Schick nemá zájem reprezentovat, asociace jeho rozhodnutí akceptovala a pro ni jde o uzavřenou záležitost. Budoucnost nechal na hráči. Denia potvrdil, že spolu mluvili, a dodal, že se chce soustředit na fotbalisty, kteří v nominaci jsou.
Schick nebyl jediný, kdo po mistrovství skončil. Podle médií se z reprezentace stáhli také Václav Černý, Tomáš Holeš, Jaroslav Zelený a Vladimír Darida. Daridovy důvody ale byly jiné: tělo, rodina a fakt, že jeho návrat byl od začátku míněný jen na baráž a mistrovství. Sám Darida Schickův případ označil spíš za výjimku. Denia podle Radiožurnálu těžko chápal, proč čeští hráči končí ve třiceti nebo dokonce v osmadvaceti letech. Ve Španělsku se podle něj z reprezentace nikdo sám nestahuje, hráči se spíš nechají „vyřadit“.
Díra, kterou nikdo nezalepil
Váhu Schickova odchodu ukazují čísla. Podle
oficiálních soupisek FIFA měli útočníci před mistrovstvím tuto reprezentační bilanci:
Hráč Zápasy Góly Patrik Schick 55 26 Adam Hložek 45 5 Jan Kuchta 31 3 Tomáš Chorý 23 7 Mojmír Chytil 23 6
Schick nastřílel víc gólů než Hložek, Kuchta, Chorý a Chytil dohromady. Ti čtyři mají za sebou 122 zápasů a 21 branek. S reprezentací se tak rozloučil střelec, jakého Česko v současném okruhu nemá a jen tak mít nebude.
Podzim tuhle díru odhalil naplno. V Lize národů A3 prohrála reprezentace pod Deniou všech šest zápasů, dala tři góly, inkasovala čtrnáct a sestoupila do Ligy B. Za výsledky nemůže jen absence jednoho útočníka, v týmu probíhá široká přestavba. V listopadové nominaci ale figurovali jako útočníci Hložek, Idris Hopi, Christophe Kabongo a Ryan Naderi. Ani jeden z nich zatím v národním týmu gólovou jistotu nenabízí.
Schick mezitím v Leverkusenu ukazuje, o co reprezentace přichází. V prvních devíti zápasech sezony 2026/27 dal osm gólů. V klubu střílí, v národním týmu chybí.
Test pro novou éru
Vedení FAČR hodnotilo první Deniův sraz kladně i přes čtyři porážky. Předseda David Trunda mluvil o bojovnosti, změnách mezi hráči i v realizačním týmu a o trpělivosti, protože práce je podle něj ještě hodně. Svaz tak sám přiznává, že přestavba není jen otázkou sestavy.
Schickův případ je podle nás nejlepší měřítko, jestli se to daří. Denia může změnit rozestavení, vybrat mladší hráče a nastolit nového ducha v kabině. Schick ale nemluví o tom, jak se hraje. Mluví o tom, jak se o hráče pečuje, jak se cestuje, jak se připravuje. To jsou věci, které nezávisí na trenérovi, ale na celém aparátu kolem něj. Pokud se změní, budou to hráči z velkých lig cítit jako první. A řeknou to Schickovi.
Další příležitost přijde brzy. Los kvalifikace o EURO 2028 je naplánovaný na 6. prosince a skupinová fáze poběží od března do listopadu 2027. Pokud se Česko ocitne v pětičlenné skupině, hraje už v březnu a v červnu, ve čtyřčlenné až od září. Denia do té doby potřebuje najít lídra útoku. Nebo přesvědčit toho, kterého už má.
Schick dveře nezabouchl, jen je nechal zavřené. Klíčem k nim nebude telefonát od trenéra, ale první sraz, ze kterého se hráči vrátí s pocitem, že jim reprezentace něco dala.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl