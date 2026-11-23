Pondělní mimořádné zasedání představenstva přineslo dvě zprávy. Brian Priske končí jako hlavní trenér a Rosický po vzájemné dohodě opouští křeslo sportovního ředitele. Jeho nástupcem je Tomáš Sivok. Do oficiálního oznámení ale Sparta vložila větu, která z tvrdého řezu dělá otevřený příběh. „Byla by chyba přijít o Tomášovy zkušenosti,“ uvedl výkonný místopředseda představenstva František Čupr. Klub se s Rosickým chce v následujících týdnech bavit o další spolupráci. Rozhodovací funkci tedy ztrácí, ze Sparty ale zmizet nemusí. Na Letné se teď vyjednává, kde přesně by se mohl uplatnit.
Ze Žatce do zasedačky za necelé dva týdny
Během reprezentační pauzy přijel Rosický za fanoušky do Žatce. Otázky padaly hlavně na trenéra a sportovní ředitel odpovídal klidně. Priskeho podle něj měnit nebudou. Tým podle jeho slov neměl chaos, měl strukturu, identitu a vytvářel si šance. Celé odpovědi zveřejnil klub v přepisu na tv.sparta.cz.
Tribuny to viděly jinak. Sdružení Sparta Forever 18. listopadu vyhlásilo protest proti sportovní kondici, dlouhodobé výkonnosti i směřování klubu. Popsalo ho ve svém prohlášení. Kotel měl fandit až od 12. minuty, přidal se fanklub i Ultras Sparta.
Pak přišla neděle 22. listopadu a domácí prohra s Libercem 1:3. Po zápase znělo „Priske ven“ a „Sundejte dresy“. Pískal už celý stadion, nejen kotel.
O den později se představenstvo sešlo a obrat byl úplný. U Priskeho klub mluvil o dlouhodobé výsledkové krizi, pěti soutěžních zápasech bez výhry, ztrátě 13 bodů na Slavii a neuspokojivém herním projevu proti Liberci. Ten poslední bod stojí za pozornost. Rosický v Žatci obhajoval Priskeho právě hrou, představenstvo ho odvolalo i kvůli hře. Mezi oběma pohledy stál jediný zápas. Stačil.
Konec funkce, ne konec ve Spartě
Nejdůležitější rozlišení celé kauzy je jednoduché. Rosický končí jako sportovní ředitel a to je definitivní. Jestli končí ve Spartě úplně, rozhodnuto není.
Klub to formuluje opatrně, ale jasně. Konec ve funkci nastal „po vzájemné dohodě s představenstvem“, ne jako jednostranné vyhazování. Oficiální text Rosickému děkuje a vyjmenovává jeho úspěchy. Hlavně ale otevírá jednání o „případné další spolupráci s klubem“. Tak nezní klub, který se s někým rozchází ve zlém.
Na co se představenstvo může odvolat, je Rosického bilance. Do funkce nastoupil v prosinci 2018 a převzal ji od Zdeňka Ščasného, který zůstal trenérem. Sparta tehdy procházela obdobím nestability a častého střídání trenérů. Za Rosického se vrátila do evropských pohárů, získala dva tituly včetně doublu a po 19 letech si zahrála Ligu mistrů. V novodobé historii klubu je to výsledkově mimořádná éra.
Podle nás dává rozhodnutí vedení logiku, i když na první pohled působí rozporuplně. Představenstvo odděluje odpovědnost za současnou krizi od hodnoty člověka, který klub osm let stavěl. Sportovní ředitel ručí za kádr a trenéra. Když tým ztrácí 13 bodů na rivala a stadion píská, tuhle odpovědnost nese on. Kontakty, znalost zákulisí a jméno, které v Evropě otevírá dveře, ale s funkcí neodcházejí.
Jaká role může Rosickému zbýt
Konkrétní pozici klub neoznámil. Neprozradil ani pravomoci, náplň práce, ani kdo přesně za Spartu jednání povede. Veřejně za vedení mluví Čupr, formálně jde o představenstvo. Časový rámec je jediný: „v následujících týdnech“.
Hledání shody tak znamená hledat odpověď na otázku, kterou zatím nikdo nahlas nevyslovil. Jak velký vliv má mít muž, který už nerozhoduje? Podle nás se nabízejí tři směry.
- Poradní role: Rosický by byl k dispozici vedení i Sivokovi při přestupech a strategických rozhodnutích, ale bez podpisu pod nimi.
- Ambasadorská role: reprezentace klubu navenek, při jednáních s partnery a v zahraničí, kde má jeho jméno váhu.
- Strategická role: dlouhodobější projekty, například akademie nebo herní filozofie klubu, bez denní odpovědnosti za A-tým.
Všechny tři varianty mají společné to, že vylučují výkonnou odpovědnost za první tým. Jinak by změna ztratila smysl. Právě tady může jednání drhnout. Pro klub je výhodné mít Rosického jako zdroj zkušeností a symbol. Pro samotného Rosického může být těžké přijmout roli, ve které bude radit lidem, kteří dřív pracovali pod ním. Otevřený konflikt žádný zdroj nedokládá a veřejná komunikace je smířlivá. Vyjednávání o pravomocích ale bývá těžší než vyjednávání o penězích.
Sivok: skutečný řez, nebo kontinuita
Novým sportovním ředitelem je Tomáš Sivok a jeho jmenování vyvolává otázku, kterou si část fanoušků položí jako první. Nejde o člověka zvenku. Sivok působí ve Spartě od roku 2022 jako manažer A-týmu a v létě 2025 už jednou zastával funkci prozatímního sportovního ředitele. Byl to Rosického blízký spolupracovník.
Formálně má Sivok plné pravomoci. Organizační struktura Sparty ho už uvádí ve výkonném vedení vedle generálního ředitele Tomáše Křivdy a finančního ředitele Jakuba Urbaníka. Své priority popsal věcně: co nejdřív představit nového trenéra, pokračovat v přípravě zimního přestupového období a vyhodnotit hráče. O tom, kdo v kádru po zimní pauze zůstane, mají podle něj rozhodnout výkony ve zbylých podzimních zápasech.
V tomto scénáři dává i Rosického možné setrvání jiný smysl. Pokud vedení vsadilo na kontinuitu uvnitř sportovního úseku, jen s jinými lidmi v čele, je přirozené nechat bývalého šéfa nablízku. Kritici v tom mohou vidět výměnu jmenovek místo skutečné změny. Odpověď dají až výsledky a jméno nového trenéra.
Trenér zatím chybí, zápasy ne
K pondělnímu večeru Sparta nového kouče neoznámila. Sivok mluvil o „nejbližších hodinách“, slovenská média s odkazem na ČTK zmiňují jako možné kandidáty Adriána Guľu a Zdenka Frťalu. Klubové potvrzení zatím chybí. Zda se na výběru jakkoli podílel Rosický, nedokládá žádný zdroj a vzhledem k jeho konci ve funkci by to byla jen spekulace.
Spolu s Priskem odcházejí jeho asistenti Diarmuid O’Carroll a Lukas Babalola. Další odchody ze sportovního úseku zatím oznámeny nebyly. Dánský trenér vedl Spartu ve 170 soutěžních utkáních: 119 ligových, 15 pohárových a 36 evropských. V prvním angažmá získal dva tituly a MOL Cup, po návratu před sezonou 2025/26 už výsledkově nenavázal.
Prostor na rozmýšlení nový trenér mít nebude. Ve čtvrtek hraje Sparta doma Evropskou ligu proti AZ Alkmaar a v neděli 29. listopadu od 18:00 ji čeká liga ve Zlíně. Po 15 kolech je čtvrtá s 24 body. Tabulku pondělní rozhodnutí okamžitě nemění. Dá se čekat, že první cíl bude skromnější než honba za titulem: zastavit pád a dovést tým v klidu do zimy.
Rosický zatím zůstává v nezvyklé pozici. Za klub už nerozhoduje, klub o něj ale stále stojí. Jestli z toho vznikne nová role, nebo jen zdvořilé rozloučení, rozhodne to, kolik vlivu mu Sparta bude ochotná nabídnout a kolik bude on ochoten přijmout.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl