„Vždycky jste pro mě byla Zdíša,“ předvedl buranství, hospodskou hrubost a útok na novinářku Babiš

Andrej Babiš se na tiskové konferenci vlády přestal chovat jako premiér a začal se chovat jako rozčilený štamgast, kterému někdo u vedlejšího stolu řekl něco, co se mu nelíbí. Novinářům nadával do lhářů a manipulátorů, Novinky označil za hlásnou troubu opozice, autora kritického textu za nekorektního a nakonec se osobně pustil do reportérky Deníku N Zdislavy Pokorné. Když se jej věcně zeptala na schůzky s miliardářem Pavlem Tykačem, Babiš ji začal před kamerami familiárně oslovovat „Zdíšo“, připomínal jejich dřívější setkávání a teatrálně řešil, zda jí tedy má říkat slečna Pokorná. Premiér se před veřejností nedokázal ovládnout natolik, aby jednoduše odpověděl na otázku. Pokorná ano. Jeho buranské představení ignorovala a zeptala se znovu.
Babišův problém není v tom, že kritizuje média. Problém začíná ve chvíli, kdy předseda vlády zamění argument za osobní výpad, nesouhlas za obvinění ze lži a novináře, který se ptá na jeho mocenské kontakty, za člověka, kterého může před publikem shazovat familiárními narážkami. Přesně tuto hranici Babiš překročil.
Na vládní tiskové konferenci přitom nepředvedl jakýsi nešťastný úlet pod vlivem rozjíveného návratu z dovolené. Do novinářů se pustil opakovaně. Server Aktuálně podle něj s Novinkami soutěží, „kdo napíše větší lež“. O autorovi jiného textu prohlásil, že je „nekorektní“. Zemědělce citovaného iRozhlasem politicky zařadil a jeho profesní asociaci odbyl jako „čistou ODS buňku“. Novinkám už podle vlastních slov vzkázal, aby si do záhlaví napsaly, že jsou „hlásná trouba opozice“.
To již není rázná obrana proti údajným nepřesnostem. Babiš se nepohodlné novinařině snaží nalepit politickou nálepku a tím ji znevěrohodnit. Kritizuje ho zemědělec? ODS. Kritizují ho Novinky? Hlásná trouba opozice. Vyjde článek, který považuje za chybný? Lež. Autor podle něj pracoval špatně? Nekorektní novinář.
Premiér přitom na témž brífinku tvrdil, že chce mít s médii „korektní vztah“. Jeho vlastní představení dalo tomuto slovu téměř groteskní význam. Babiš požaduje korektnost od lidí, kterým ve stejné místnosti říká, že lžou, manipulují nebo slouží opozici. Od ostatních chce profesionalitu, kterou sám ve chvíli podráždění odkládá.
Nejhorší ukázka přišla ve chvíli, kdy dostala mikrofon Zdislava Pokorná. Reportérka Deníku N nepřišla premiéra provokovat osobní otázkou. Ptala se na Heřmanickou haldu, postup Ministerstva životního prostředí a také na schůzky Andreje Babiše s Pavlem Tykačem. Tedy na věci, na které se novinář předsedy vlády ptát má.
Babiš měl několik možností. Mohl odpovědět, odmítnout odpověď, říct, že otázku považuje za chybnou i vysvětlit, co se na schůzkách odehrálo.
On si vybral buranské shazování tazatelky.
Pokornou oslovil jako „slečno Pokorná neboli Zdíšo“, načež začal připomínat, že se znají od roku 2018 a „často se setkávali“. Přidal ještě narážku, že nebude zacházet do detailů. Pak pokračoval tím, že pro něj byla vždy „Zdíša“, a před sálem řešil, zda jí tedy má říkat slečna Pokorná. Šlo o malou demonstraci moci v nejlacinější podobě. Babiš nerozporoval otázku. Místo toho sáhl po osobním kontaktu a zdrobnělině, aby novinářku na několik okamžiků stáhl z profesionální role do pozice „Zdíši“, kterou šéf kabinetu údajně zná už léta.
Daleko odpudivější byla věta, že nebude zacházet do detailů. Žádné podstatné neuvedl, pouze je naznačil. Vytvořil tak dojem, že mezi ním a novinářkou existuje nějaká historie, o které by mohl před sálem vyprávět, kdyby chtěl. To není argument. Je to hospodská narážka použitá proti ženě, která se ho ptala na jeho schůzky s miliardářem.
Pokorná na rozdíl od premiéra udržela profesionalitu. Nezačala se hádat o své oslovení, nevysvětlovala jejich minulá setkání a nevracela mu osobní poznámky. Babišovi odpověděla stručně a okamžitě se vrátila k tématu. Chtěla vědět, zda s Pavlem Tykačem řešil akcie ČEZ. Najednou se ukázalo, že odpověď existuje.
Babiš následně potvrdil dvě schůzky s Tykačem na Úřadu vlády za účasti Karla Havlíčka. Jedna se podle něj týkala Tykačových elektráren a možné koupě ze strany ČEZ, druhá podnikatelovy připravenosti prodat akcie ČEZ. Premiér tedy věděl, na co se jej Pokorná ptá, a dokázal na to odpovědět.
O to hůř jeho předchozí výstup působí. Osobní narážka nebyla důsledkem nejasné otázky ani zmatku. Byla vložená mezi otázku a odpověď zcela zbytečně. Babiš ji tam přidal sám.
Totéž platilo pro jeho výpad proti Novinkám. Pokud měl server podle něj nesprávný titulek, premiér mohl vysvětlit, co v něm bylo chybné. Místo toho přešel rovnou k urážlivému označení celé redakce. Novinkám vzkázal, aby si do záhlaví daly, že jsou „hlásná trouba opozice“. Následně vykládal, jak za covidu obtelefonoval zeměkouli a telefonoval i do Karibiku.
Takto vypadá Babišova komunikační metoda ve chvíli, kdy ztratí nervy a hraje pro to nejvděčnější publikum z páté cenové. Namísto rozlišení mezi médiem, konkrétním článkem, titulkem, citovaným zdrojem a novinářem všechno slije dohromady. Pak přijdou „lži“, „manipulace“, „ODS buňka“, „hlásná trouba opozice“ a nakonec osobní „Zdíšo“.
U hospodského stolu by podobné řeči možná nikoho nepřekvapily. Od předsedy vlády na oficiální tiskové konferenci jsou však především ukázkou, jak nízko dokáže Babiš spadnout, jakmil narazí na otázku nebo článek, který ho rozčílí.
Je přitom premiérem České republiky, ne majitelem lokálu, který může hosta seřvat a číšníka poslat pryč. Novináři před ním nejsou zaměstnanci holdingu ani podřízení na poradě. Jejich práce spočívá i v tom, že se ptají na Tykače, Heřmanickou haldu, nedostatek léků nebo sucho, a že jejich články nemusí odpovídat tomu, jak si Babiš přeje být veřejnosti představován.
V případě Zdislavy Pokorné narazil na jednoduchou odpověď. Ona se ovládla. On ne. Když rozehrál své „Zdíšo“, Pokorná se zachovala podstatně profesionálněji než premiér, kterému kladla otázku.
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