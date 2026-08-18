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Babišova „Zdíša“ má dohru. Opozice cupuje Babiše: Je libo Bureš, nebo Dvěstěpadesát osmdesátpět

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Babišovo posměšné „Zdíšo“ se mu vrací rychleji, než asi čekal.
Premiér Andrej Babiš, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Premiér Andrej Babiš, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Zdroj: inregion.cz
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