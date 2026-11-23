Herta po neúspěšné sezoně opouští tým Hitech
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Herta po neúspěšné sezoně opouští tým Hitech
Článek byl publikován 23.11.2026 20:39
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