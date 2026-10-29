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Za socialismu stál 1 480 Kčs a měla ho na lince každá hospodyně. Dnes je z něj sběratelská rarita

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Kuchyňský robot z Hlinska patřil k nejznámějším pomocníkům socialistických kuchyní a v mnoha rodinách vydržel celá desetiletí. Dnes po něm pátrají milovníci retra a za zachovalé kusy jsou ochotní zaplatit....
Za socialismu stál 1 480 Kčs a měla ho na lince každá hospodyně. Dnes je z něj sběratelská rarita

Za socialismu stál 1 480 Kčs a měla ho na lince každá hospodyně. Dnes je z něj sběratelská rarita

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 04:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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