Za socialismu stál 1 480 Kčs a měla ho na lince každá hospodyně. Dnes je z něj sběratelská rarita

Kuchyňský robot z Hlinska patřil k nejznámějším pomocníkům socialistických kuchyní a v mnoha rodinách vydržel celá desetiletí. Dnes po něm pátrají milovníci retra a za zachovalé kusy jsou ochotní zaplatit. Ne každý robot, který léta přečkal na chalupě nebo v komoře, má ale pro sběratele stejnou cenu.
Štítek prozradí, co máte doma
Jaký stroj vám zůstal v komoře, vyčtete z typového štítku na pohonné jednotce. Kdo na něm najde označení ETA 022, drží v rukou jeden z nejznámějších kuchyňských strojů tehdejšího Československa. Robot se vyráběl v několika barevných provedeních a nejstarší kusy poznáte podle toho, že kolem tlačítek ještě nemají výlisek.
Motor má podle technického popisu dvojitou izolaci, slabým místem starých spotřebičů ale bývá přívodní šňůra. Před prvním zapojením ji proto prohlédněte po celé délce. Jakmile na ní uvidíte praskliny, ztvrdlá místa nebo obnažené dráty, robota do zásuvky nedávejte a nechte šňůru posoudit odborníkem.
Přečtěte si také: Ani olej, ani sádlo. Bramborák se nikdy nepřipálí, když pánev před smažením potřete 1 věcí z lednice V katalogu Magnet stál 1 480 Kčs
V zásilkovém katalogu Magnet z roku 1968 vyšel univerzální kuchyňský robot ETA 022 z Hlinska na 1 480 Kčs. Kupující za ty peníze dostal k pohonné jednotce i celou sadu strojků. Podle dobového popisu mezi nimi nechyběly:
mixér, mlýnek na kávu i mák, mlýnek na maso, krouhačka zeleniny, strojek na domácí zmrzlinu.
Na robota se vztahovala roční záruka.
Značku ETA si hlinecký podnik Elektro-Praga zaregistroval v roce 1960. Robota šlo nechat volně na lince, katalog ale nabízel i variantu s pohonem zapuštěným do pracovní desky kuchyňského stolu.
Přečtěte si také: Němci skupují tyhle formy na vánočku z dob ČSSR a platí za ně až 950 Kč. Češi je mají zaprášené ve spíži Šest kilo železa a hromada nástavců
Pohon vážil šest kilogramů a skrýval motor s příkonem 250 W. Ovládání tvořila jen tlačítka START a STOP. Mixér a mlýnek na kávu se nasazovaly na vývod s vysokými otáčkami. Strojky na těžší práci běžely na druhém vývodu výrazně pomaleji, zato s velkou silou. Otáčky upravovala převodovka s ozubenými koly a spousta kusů slouží i po čtyřiceti letech.
Robot se vyráběl dlouhá léta a dochované kusy pocházejí ze sedmdesátých i osmdesátých let, občas dokonce s původními záručními listy. Na původní balení kladou důraz i sami prodávající a v inzerátech vyzdvihují, když příslušenství leží v původních krabicích. Za originální krabici a návod sběratelé ochotně připlatí.
Chybějící díly se dají dokoupit, protože na bazarech se samostatně prodávají i strouhací kotouče, mísy nebo celé převodovky. Prodejci dílů často uvádějí, že jejich nástavce sedí na víc typů hlinecké řady, typicky na ETA 0010, 0012 i 0022. Ceny jednotlivých dílů se v inzerátech pohybují od několika desítek korun za strouhací kotouč po několik set korun za převodovku.
Přečtěte si také: Zapomeňte na mražení. Švestky vydrží čerstvé 3 měsíce díky triku, který znaly naše prababičky Kolik za něj dnes dostanete
Označení „rarita“ si zaslouží hlavně úplné a zachovalé sady. U kompletního robota v původní krabici a s návodem se v nabídkách objevují částky až kolem 4 000 Kč. Běžné obchody bývají skromnější. Na Bazoši se dnes i bohatší sestava, třeba robot z roku 1976 se záručními listy a příslušenstvím v původních krabicích, nabízí za 1 000 Kč a samotný motor bez nástavců za několik set korun.
Nejvíc za starého robota dostane ten, kdo nabídne kompletní sadu s původní krabicí a návodem. Ilustrační foto.
Přehled cen podle toho, co se k robotu dochovalo:
Co prodáváte Orientační cena Kompletní robot v původní krabici s návodem nabídky až kolem 4 000 Kč Bohatší sestava s příslušenstvím a záručními listy kolem 1 000 Kč Samotná pohonná jednotka bez nástavců několik set korun
Prodej usnadní, když v inzerátu uvedete rok výroby a vypíšete všechny díly, které k robotu patří. Kdo má doma úplnou a zachovalou sadu, ať ji nevyhazuje a raději ji nabídne na Bazoši, Aukru nebo na retro fórech.
Přečtěte si také: Za socialismu stála 534 Kčs a měla ji v kuchyni každá domácnost. Dnes za ni sběratelé v Rakousku platí až 97 000 Kč
Zdroje: https://www.retrokatalog.cz/Universalni-kuchynsky-robot-Eta-022-d68411018.htm, https://www.nespechej.cz/clanky/kuchynsky-robot-hyzdil-20260308-7261.html, https://teletym.g6.cz/bila_technika/mixery/022/eta022.htm, https://www.eta.cz/historie/, https://elektro.bazos.cz/inzeraty/robot-eta-022/, https://www.denik.cz/listopad-89-kazdodenni-zivot/tak-jde-cas-cim-jste-mixovali-za-sociku-20191007.html, https://medium.seznam.cz/clanek/pod-lupou-kuchynsky-dric-z-cssr-chteji-sberatele-a-nabizeji-tisice-cenu-eta-022-urcuje-hlavne-prislusenstvi-333548