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Barva o tloušťce 100 mikrometrů ochladí povrch o 25 °C. Klíčem je struktura inspirovaná záhyby lidské kůže

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Vrstva silná desetinu milimetru srazila teplotu povrchu petrochemické nádrže na Chaj-nanu zhruba o 25 °C. Čínští vývojáři se přitom učili od lidské kůže.
Barva o tloušťce 100 mikrometrů ochladí povrch o 25 °C. Klíčem je struktura inspirovaná záhyby lidské kůže

Barva o tloušťce 100 mikrometrů ochladí povrch o 25 °C. Klíčem je struktura inspirovaná záhyby lidské kůže

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 29.10.2026 04:00

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