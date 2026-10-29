Zapomeňte na bramborový salát. Češky letos chystají na Vánoce 1 přílohu, po které nikoho netlačí žaludek

Štědrý večer, talíře jsou prázdné a pod stromkem čekají dárky. Jenže polovina rodiny by se nejraději natáhla na gauč a chvíli se nehýbala. Kolik domácností letos vánoční klasiku vymění, nikdo nespočítal. Jedna nenápadná příloha si ale místo na svátečním stole rozhodně zaslouží.
Proč po klasické večeři zůstává kámen v břiše
Nutriční terapeutka Věra Králová už před lety označila smaženého kapra s bramborovým salátem za častý vánoční prohřešek. Člověk na přísnější dietě by podle ní touhle jedinou porcí vyčerpal celý denní příděl energie. A to na stůl ještě přijde polévka, vánočka a talíř cukroví.
Největší díl té zátěže nese ryba obalená v trojobalu a usmažená v oleji. Hned za ní stojí majonéza, kterou hospodyně do salátu přidávají bez rozmýšlení. Odborníci na výživu proto radí sáhnout aspoň u části dresinku po bílém jogurtu, případně po zakysané smetaně se sníženým obsahem tuku.
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Kdo chce jít o krok dál, může brambory vynechat úplně a připravit celerový salát. Jeho základem je bulva celeru nastrouhaná zasyrova, ke které přibude jablko a bílý jogurt. Výsledek je svěží, lehce nakyslý a příjemně křupe, takže k obalované rybě nebo řízku tvoří vítaný protipól. Stejně dobře se hodí i k rybě připravené v troubě nebo k pečenému masu na Boží hod.
Bulva celeru má v sobě jen málo kalorií, zato je bohatá na vlákninu, která prospívá střevům. Dobře přitom zasytí, aniž by po ní člověk musel povolovat pásek. Když dresink místo majonézy tvoří jogurt, ubude z talíře i velká část tuku.
Slavný příbuzný z newyorského hotelu
Celerový salát s jablkem má slavného příbuzného, waldorfský salát. Jeho autorem je Oscar Tschirky, který pracoval jako vrchní číšník v newyorském hotelu Waldorf Astoria. Dnes ho najdete v kuchařkách mnoha zemí a jeho poznávacím znamením je celer, kyselé jablko, vlašské ořechy a majonéza.
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Zimní obměna místo řapíků používá bulvový celer a majonézu vyměňuje za jogurt. Vlašské ořechy v ní zůstávají, protože salátu dodají křupavost i trochu sváteční chuti.
Rozdíly mezi oběma verzemi přehledně shrnuje tabulka:
Složka Klasický waldorfský salát Zimní obměna Celer řapíky bulvový celer Dresink majonéza jogurt Ořechy vlašské ořechy vlašské ořechy Nastrouhat, zamíchat a nechat odležet v lednici
Příprava zabere jen pár minut:
Bulvu zbavte slupky a pusťte ji na struhadlo. Totéž čeká i jablko, které rovnou pokapejte citronovou šťávou, aby nezhnědlo. Do jogurtu vmíchejte sůl, pepř a podle chuti kapku oleje nebo trochu medu. Celer s jablkem zalijte jogurtovým dresinkem a důkladně promíchejte. Přečtěte si také: Zapomeňte na mražení. Švestky vydrží čerstvé 3 měsíce díky triku, který znaly naše prababičky
Na struhadle záleží víc, než by se zdálo. Z jemného vznikne salát hebký skoro jako pomazánka, kdežto z hrubého zůstanou nudličky pevné a křupavé. Kdo má rád pestřejší chuť, může přidat lžičku strouhaného křenu, pár plátků hrušky nebo hrst opražených slunečnicových semínek. Ořechy přijdou na řadu až u stolu, takže je nahrubo nasekejte a salát jimi posypte těsně předtím, než ho podáte.
Na hrubém struhadle zůstanou celerové nudličky pevné a salát příjemně křupe. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Míchat ho nemusíte na poslední chvíli. Recepty přímo doporučují nechat ho pár hodin odležet v chladu, takže ho klidně udělejte už 23. prosince. Hotová mísa vydrží v lednici nejvýš dva dny a na Štědrý den vám zbude víc času na rybu, cukroví i rodinu.
Komu celer na sváteční stůl nepatří
Ani lehká příloha nesedne každému. Celer může vyvolat alergii a kdo na něj reaguje, musí sáhnout po jiném salátu. Přehánět to nemá smysl ani u zdravých strávníků, protože velká porce syrového celeru umí nadýmat.
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Rozumná miska vedle kapra ale večeři znatelně odlehčí. A pokud se rodina bramborového salátu vzdát nechce, mohou na stole stát obě mísy vedle sebe a každý si nabere podle chuti. Když vás zažívací potíže trápí dlouhodobě, poraďte se se svým lékařem.
Zdroje: https://muzvkuchyni.cz/celerovy-salat-s-jablkem/, https://www.toprecepty.cz/recept/17241-celerovo-jablecny-salat/, https://www.denik.cz/gastronomie/celer-hubnuti-kalorie.html, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-celer-ma-protizanetlive-ucinky-a-spoustu-dalsich-benefitu-40280193, https://forbes.cz/krupava-vecere-bez-vareni-legendarni-salat-waldorf-s-kuretem/, https://cnn.iprima.cz/s-jablkem-nebo-bez-bramborovy-salat-tradicne-budi-vasne-spocitali-jsme-kolik-letos-stoji-495318, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/155587-jak-o-vanocich-nepribrat-rady, https://www.vienna-sunday.kitchen/winter-celery-salad-with-apple-walnuts/