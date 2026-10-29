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Tahle stará panenka budí hrůzu. Sběratelé za ni vyplácejí 6 000 – 7 000 Kč na ruku

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Dennívýzva
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Pamatujete si babiččin obývák v ČSSR, kde za sklem vitríny seděla elegantní dáma s porcelánovou tvářičkou? Dnes po ní sběratelé pátrají na půdách a chalupách. Cena? Může vás překvapit.
Tahle stará panenka budí hrůzu. Sběratelé za ni vyplácejí 6 000 – 7 000 Kč na ruku

Tahle stará panenka budí hrůzu. Sběratelé za ni vyplácejí 6 000 – 7 000 Kč na ruku

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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