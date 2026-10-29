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Závislost na cukru se přirovnává k heroinu. Za obojím stojí stejný dopaminový mechanismus v mozku

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Dennívýzva
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Sladké rozsvěcuje v mozku tentýž okruh odměny, na který míří opioidy. Česko přitom podle statistiků spotřebuje 30,8 kg cukru na obyvatele ročně.
Závislost na cukru se přirovnává k heroinu. Za obojím stojí stejný dopaminový mechanismus v mozku

Závislost na cukru se přirovnává k heroinu. Za obojím stojí stejný dopaminový mechanismus v mozku

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 29.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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