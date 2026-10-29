Kdo doma najde tenhle porcelánový hrneček z ČSSR, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za něj dávají i 1 900 Kč

Malý plochý hrníček z bílého porcelánu, který má místo obyčejného ucha dutou trubičku. Kdo za socialismu jezdil na léčení do západočeských lázní, mohl si ho přivézt domů jako památku a pak ho roky schovávat za sklem kredence. V zahraničních obchodech s vintage zbožím přitom dnes některé kusy stojí víc, než by kdokoli z nás tipoval.
Pije se z něj jako brčkem
Řeč je o lázeňském pohárku. Je to porcelánová nádobka, do které si lázeňští hosté nabírají minerální vodu rovnou u pramene. Pijí z ní přes duté ouško, které funguje podobně jako brčko.
Z lázeňského pohárku se minerální voda pije přes duté ouško, které funguje podobně jako brčko. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pohárek přitom plnil dvě role. Na kolonádě pomáhal při pitné kúře a po návratu domů zůstal jako upomínka na pobyt v lázních. Proto ho dnes leckdo najde mezi nádobím po rodičích nebo prarodičích.
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Pohárek s násoskou má kořeny v karlovarských lázních a v Rakousku ani v Maďarsku se moc neujal. Podle reportáže Českého rozhlasu z roku 2008 to ukázala příprava výstavy, na které pracovala Jana Vinšová a která měla představit design ze čtyř zemí bývalé monarchie. Organizátoři počítali s tím, že pohárky snadno seženou ve všech čtyřech zemích, z rakouských a maďarských lázní ale žádné nezískali. Tamní lázně stojí hlavně na koupelích a masážích a pitné kúry tam takovou tradici nemají.
Zahraniční prodejci v inzerátech staví hlavně na původu. Skoro v každém názvu nabídky stojí Karlovy Vary nebo jejich německé jméno Karlsbad.
Od kameniny k porcelánu
Porcelánový pohárek se objevil teprve na začátku 19. století. Z léčivých pramenů se ale pilo mnohem dřív. Lidé v 16. století používali sklenice s držákem, který je chránil před opařením. V 17. století nastoupila kamenina a po ní mléčné sklo, které vzhledem připomínalo porcelán a bylo levnější.
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Podobu, kterou si dnes s lázněmi spojujeme, získal pohárek kolem roku 1900. Místo ouška se objevila dutá násoska a tělo se zploštilo, takže se dal mezi prameny nosit v kapse.
Podle čeho poznáte kus z doby ČSSR
Nejvíc napoví výzdoba. Na poválečných kusech se vedle obvyklých lázeňských výjevů objevují také náměty z vědy a kultury a na některých stojí i rok sezóny, pro kterou pohárek vznikl. Kdo na svém kusu letopočet najde, má datování hotové.
Kusy z té doby, které se dnes prodávají v cizině, mívají některý z těchto znaků:
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Pro představu stačí projít Etsy, mezinárodní internetové tržiště s ručními výrobky a starožitnostmi. Karlovarské pohárky z doby ČSSR tam visí v nabídkách psaných hlavně německy:
Pohárek Cena v inzerátu Přibližně v korunách pozlacený pohárek z roku 1978 79,95 eura 1 950 Kč pohárek z 80. let s obtiskem a zlatým okrajem 39 eur 950 Kč kobaltově modrý pohárek ze 60. let se zlatým okrajem 19 eur 460 Kč pohárek z 80. let se zlatým seznamem pramenů 10,02 eura 240 Kč Přečtěte si také: Za socialismu stála 534 Kčs a měla ji v kuchyni každá domácnost. Dnes za ni sběratelé v Rakousku platí až 97 000 Kč
Přepočet vychází z kurzu ČNB z 26. října 2026, kdy euro stálo 24,365 koruny. Jde o ceny, které si říkají prodávající. Kolik za pohárek nakonec někdo opravdu zaplatí, z inzerátu nevyčtete.
Starší kusy mohou stát ještě víc. Pražské starožitnictví nabízí pozlacený karlovarský pohárek z roku 1932 za 3 500 korun.
Než pohárek nabídnete
Nádobí ze socialistické éry je teď v kurzu. Podle CNN Prima NEWS ceny retro hrnečků z té doby za posledních deset let stouply o stovky procent. Majitel antikvariátu Petr Horáček serveru připomněl, že ještě před patnácti lety se takové hrnky v bazarech prodávaly za pár korun.
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O tom, kolik pohárek vynese, rozhoduje stav a výzdoba. Každé poškození cenu sráží, vzácnější dekor ji naopak zvedá. Před prodejem pohárek vyfoťte ze všech stran i zespodu, kde bývá značka porcelánky. Do popisu napište, ze kterých lázní pochází a z jakého je roku. Obyčejný pohárek se seznamem pramenů z vás boháče neudělá, zachovalý kus se zlacením a letopočtem si ale u zahraničního zájemce může říct o částku blížící se dvěma tisícům korun.
Zdroje: https://www.etsy.com/market/karlsbad_trinkbecher, https://www.etsy.com/market/karlovy_vary_spa_cup, https://cesky.radio.cz/lazensky-poharek-typicky-ceska-zalezitost-8596501, https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/po-stopach-lazenskeho-poharku, https://antiquesprague.cz/en/cups-and-mugs/8282-porcelain-spa-cup-1932.html, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022, https://energozrouti.cz/clanek/tenhle-stary-hrnek-po-babicce-nevyhazujte-podle-jednoho-detailu-poznate-jestli-ma-cenu-jako-luxusni-dovolena-u-more, https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ze%C5%88sk%C3%BD_poh%C3%A1rek