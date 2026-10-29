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Kdo doma najde tenhle porcelánový hrneček z ČSSR, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za něj dávají i 1 900 Kč

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Dennívýzva
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Malý plochý hrníček z bílého porcelánu, který má místo obyčejného ucha dutou trubičku. Kdo za socialismu jezdil na léčení do západočeských lázní, mohl si ho přivézt domů jako památku a...
Kdo doma najde tenhle porcelánový hrneček z ČSSR, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za něj dávají i 1 900 Kč

Kdo doma najde tenhle porcelánový hrneček z ČSSR, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za něj dávají i 1 900 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 04:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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