Kdo má na půdě tenhle hrnec na zelí, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 1 200 Kč

Na Bazoši teď visí kolem dvaceti nabídek starých kameninových zeláků a vedle nich i poptávky lidí, kteří další kus shánějí. Hrnec, který u vás roky odpočívá na půdě, tak může mít kupce blíž, než si myslíte. Kolik za něj dnes dostanete a podle čeho poznáte, že stojí za to ho nabídnout?
Vodní drážka u hrdla prozradí, o jaký hrnec jde
Druhý lidový název zeláku, kvašák, napovídá, k čemu hrnec sloužil. Hospodyně v něm na zimu kvasily hlavně zelí a okurky a podle potřeby i další zeleninu. Spolehlivým poznávacím znakem je horní okraj. Hrdlo obepíná úzká drážka, která se plnila vodou, a spodní hrana poklice v ní stála ponořená. Voda tak nádobu utěsnila a k zelenině se nedostal vzduch.
Zelák je vyrobený z kameniny. Ta se vypaluje při teplotě 1 150 až 1 300 °C, při níž hmota sline v pevný střep, který skoro nepije vodu. Proto mu kyselý lák nevadí a při šetrném zacházení vydrží velmi dlouho.
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O ceně starého zeláku rozhoduje především stav. Prodejci v inzerátech zdůrazňují, že jejich kus nemá praskliny ani otlučená místa, a zájemci, kteří po zeláku pátrají, rovnou píšou, že berou jen bezvadný kus. Přejeďte proto prsty po celé stěně i po dně, protože vlasová trhlinka se snadno přehlédne a hrnec na kvašení vyřadí.
Hodně záleží i na víku. Hrnce bez něj se nabízejí znatelně levněji, protože náhradní víko musí do žlábku přesně zapadnout a ne každé sedí. Pokud na půdě najdete poklici odloženou bokem, uložte ji k hrnci.
Kolik za něj lidé dávají
Na Bazoši se během října 2026 nabízelo zhruba dvacet starých i používaných zeláků. Nejlevnější kus v nálezovém stavu a bez víka měl cenu 249 Kč a menší hrnce na 10 až 12 litrů byly k mání většinou za 450 až 700 Kč. Za velké nádoby na 25 až 50 litrů chtěli majitelé 850 až 1 200 Kč. Horní hranici chtěl například majitel nepoužitého padesátilitrového zeláku v perfektním stavu.
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Skutečně uzavřené obchody bývají skromnější. Třicetilitrový starožitný zelák se na Aukru v dubnu 2025 vydražil za 285 Kč a značený padesátilitrový kus s víkem nabízený za 990 Kč v roce 2018 kupce nenašel. Velký vintage kvašák s poklicí ale prodejce na Aukru nabízí i za 1 299 Kč.
Server Zelák Cena Stav nabídky Bazoš nejlevnější kus v nálezovém stavu, bez víka 249 Kč nabídka v říjnu 2026 Bazoš menší hrnec na 10 až 12 litrů většinou 450 až 700 Kč nabídka v říjnu 2026 Bazoš velká nádoba na 25 až 50 litrů 850 až 1 200 Kč nabídka v říjnu 2026 Aukro třicetilitrový starožitný zelák 285 Kč vydraženo v dubnu 2025 Aukro značený padesátilitrový kus s víkem 990 Kč v roce 2018 kupce nenašel Aukro velký vintage kvašák s poklicí 1 299 Kč v nabídce Kdo dnes staré zeláky kupuje
Část kupců chce v hrnci opravdu kvasit, protože domácí fermentace si v posledních letech našla mnoho nových příznivců. Druhou skupinu tvoří milovníci staré kameniny, kteří si zelákem zdobí chalupu nebo v něm pěstují květiny.
Přečtěte si také: Zapomeňte na mražení. Švestky vydrží čerstvé 3 měsíce díky triku, který znaly naše prababičky Část zájemců o staré zeláky v nich chce znovu kvasit zelí, protože domácí fermentace získává nové příznivce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na starý kus se vyplatí podívat i ve srovnání s novým. Nový keramický zelák na 10 litrů stojí v e-shopech od 964 Kč a dvacetilitrový od 1 276 Kč. Starý kus přitom bývá za stejné peníze výrazně větší. Třicetilitrové a čtyřicetilitrové zeláky se na Bazoši nabízejí zhruba za 1 000 Kč, tedy přibližně za cenu nového desetilitrového.
Razítko na dně může cenu zvednout
Sběratele nejvíc zajímá, kdo hrnec vyrobil. Vtlačené razítko dílny, jméno nebo číslo umožní dohledat výrobce i přibližné stáří a takové kusy se cení nejvíc. Než zelák nabídnete, prohlédněte proto pečlivě jeho dno i boky. U hrnce bez jakéhokoli značení se původ určuje hůř a bez znalce se neobejdete.
Prodat, nebo nakládat?
Kdo se rozhodne hrnec prodat, ať počítá s osobním předáním. Prodejci na Bazoši i Aukru zeláky obvykle neposílají a nanejvýš nabízejí dovoz po okolí, protože těžká a křehká kamenina by přepravu nemusela přežít. Do inzerátu se vyplatí napsat objem, rozměry a to, jestli má hrnec víko. Právě tyhle údaje uvádí většina nabídek a podle objemu a stavu vybírají i zájemci v poptávkách.
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A když se s ním loučit nechcete, vraťte ho do služby. Do desetilitrového zeláku se vejde zhruba 8 kilogramů nakrouhaného zelí, takže pro menší domácnost postačí i takový kus.
Zdroje: https://www.zbozi.cz/zelaky/, https://aukro.cz/kameninovy-starozitny-hrnec-na-zeli-aka-zelak-30l-7086061210, https://aukro.cz/stary-velky-kameninovy-znaceny-zelak-s-vikem-50-l-6932491242, https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenina, https://www.vlasta.cz/clanek/domaci-kvaseni-20260525.html, https://www.agrinews-pubs.com/features/2022/03/06/antiques-collecting-stoneware-crock-makes-its-mark, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/zelak/