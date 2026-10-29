Brambory na zimu nikdy neskladujte vedle tohoto. Většina Čechů to dělá a za měsíc je vyhazuje

V mnoha domácnostech leží síťka cibule hned vedle pytle brambor. Místa na zásoby bývá ve sklepě i v komoře pomálu, takže obě suroviny často sdílejí jednu polici nebo jednu bednu. Právě tohle sousedství ale dokáže zimní zásobu znehodnotit mnohem rychleji, než by člověk čekal. Za zkaženou zásobou přitom často stojí jediné nevhodně zvolené místo.
Cibule a brambory si ve spíži navzájem škodí
Brambora uložená těsně u cibule stárne rychleji. Cibule do okolí uvolňuje těkavé látky, po kterých podle zahradnických rad hlízy dřív měknou a začnou hnít. Někdy navíc nasáknou cibulovým pachem.
Cibule na tom sousedství tratí stejně. Brambory i po vykopání dýchají a pouštějí do vzduchu vodu, kterou cibule nasaje, a na navlhlých slupkách se pak brzy usadí plíseň. Z jednoho koše tak po pár týdnech vybíráte dvě zkažené suroviny místo jedné.
Přečtěte si také: Ani olej, ani sádlo. Bramborák se nikdy nepřipálí, když pánev před smažením potřete 1 věcí z lednice Každá potřebuje úplně jiný vzduch
Celý problém vychází z toho, že každá z těch dvou surovin snáší jiné podmínky. Cibule se nejdéle drží v suchu, kde kolem ní proudí vzduch, a v chladné místnosti, kde nemrzne. Brambory naopak chtějí vysokou vlhkost vzduchu, ideálně kolem 85 až 95 %, jinak se scvrkávají a vadnou. Hlíza je z velké části tvořená vodou, a když o ni v suchém vzduchu přichází, ztrácí pevnost i chuť.
Když leží pohromadě, jedna z nich vždycky trpí. Ve sklepě proto stačí, když cibule visí v copu nebo má vlastní bedýnku na regálu o kus dál, kde ji brambory nezvlhčí.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Surovina Jaké podmínky potřebuje Co se s ní děje v nevhodném prostředí Cibule sucho, proudící vzduch a chlad, ve kterém nemrzne vedle brambor vlhne a snadno zplesniví Brambory vysoká vlhkost vzduchu, ideálně kolem 85 až 95 % v suchém vzduchu se scvrkávají a vadnou, vedle cibule se dřív kazí a nasakují jejím pachem Druhý nevhodný soused sladce voní Přečtěte si také: Němci skupují tyhle formy na vánočku z dob ČSSR a platí za ně až 950 Kč. Češi je mají zaprášené ve spíži
Plyn etylen při zrání uvolňují jablka a další dozrávající ovoce. Rostliny ho používají jako signál, kterým si řídí zrání plodů. Brambory, ke kterým se plyn ve spíži nebo ve sklepě dostane, začnou klíčit dřív, než kdyby ležely samy.
Bedna s jablky a bedna s bramborami by proto neměly stát vedle sebe. Odstup prospěje i jablkům, která vedle brambor rychleji stárnou a ztrácejí chuť.
Jablka při zrání uvolňují etylen, po kterém brambory ve sklepě dřív klíčí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Tma a chlad rozhodují, jestli brambory vydrží do jara
Druhá polovina úspěchu leží v teplotě. Ve sklepě by teploměr měl ukazovat zhruba 4 až 5 °C. Když se oteplí nad 10 °C, brambory se pustí do klíčení. Opačným extrémem je mráz, po kterém hlízy namrznou a dostanou nepříjemně sladkou příchuť.
Přečtěte si také: Zapomeňte na mražení. Švestky vydrží čerstvé 3 měsíce díky triku, který znaly naše prababičky
Stejnou váhu má tma. Na světle slupka zezelená a v hlíze přibývá solaninu, kvůli kterému brambory hořknou a který ve větším množství může způsobit zažívací potíže. Klíčky a menší zelené skvrny před vařením vykrojte s rezervou. Hlízu, která zezelenala skoro celá nebo chutná hořce, už do hrnce nedávejte a vyhoďte ji.
Bez sklepa je potřeba najít v bytě co nejtmavší a nejchladnější kout, který leží co nejdál od radiátoru. Dokud venku nemrzne, poslouží i balkon, jen tam brambory potřebují neprůhlednou bednu.
Jedna nahnilá brambora pokazí celou bednu
Před uložením myslete na tři věci:
suchou hlínu z brambor jen zlehka otřete rukou a do vody je nedávejte, protože vlhko na slupce kažení urychluje; čerstvě vykopanou úrodu nechte zhruba dva týdny ve tmě na vzdušném a ne příliš chladném místě, aby jí ztvrdla slupka; kusy s ránou nebo prasklinou odložte stranou a uvařte je jako první. Přečtěte si také: Za socialismu stála 534 Kčs a měla ji v kuchyni každá domácnost. Dnes za ni sběratelé v Rakousku platí až 97 000 Kč
Na zimu brambory přesypte do obalu, kterým může proudit vzduch, třeba do laťkové přepravky nebo kartonu s proraženými otvory. V zavázané igelitové tašce se drží vlhko a slupky v ní brzy pokryje plíseň.
Brambory na zimu potřebují obal, kterým proudí vzduch, a pravidelnou kontrolu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jednou za čas bednu přeberte. Hniloba se z jednoho kusu rychle šíří na hlízy kolem, a proto každou měkkou nebo páchnoucí bramboru vyberte hned, jak ji objevíte. Pár minut kontroly vás ušetří kupování nového pytle v obchodě.
Zdroje: https://www.denik.cz/dum-a-byt/jak-uskladnit-brambory/, https://www.eufic.org/en/food-safety/article/how-to-store-potatoes-correctly-to-minimise-sprouting-and-extend-their-shelf-life, https://yardandgarden.extension.iastate.edu/faq/why-are-my-potatoes-beginning-sprout, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-uskladnit-zeleninu-a-brambory-22524.html, https://www.skrblik.cz/navod/jak-uchovat-brambory, https://www.rohlik.cz/tema/jak-skladovat-brambory-v-byte