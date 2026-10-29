Lupina obohacuje půdu dusíkem a tím likviduje konkurenci. Mnoho zahrádkářů si ji přitom vysazuje kvůli barvě květů

Na začátku léta lemují krkonošské cesty modrofialové, růžové a bílé klasy vysoké skoro po pás. Turisté se u nich fotí a mnozí si odnesou kytici domů. Správa Krkonošského národního parku na stejné porosty vypravuje sekačky. Jen projekt na likvidaci vybraných invazních rostlin, který běžel od dubna 2024 do konce srpna 2025, vyšel podle správy parku na 3 974 294,77 Kč. Jedním z hlavních cílů bylo co nejvíc zredukovat roztroušené výskyty lupiny a husté porosty posekat ještě v době květu. Tutéž rostlinu přitom běžně koupíte v zahradnictví. Celý problém začíná v jejích kořenech a končí na loukách, kam by se nikdy neměla dostat.
Hlízkové bakterie: proč lupina nepotřebuje hnojit
Lupina patří mezi bobovité rostliny, stejně jako hrách, jetel nebo akát. Na kořenech nosí drobné hlízky, ve kterých žijí bakterie rhizobia. Tyto mikroorganismy umějí zachytit dusík přímo ze vzduchu a přeměnit ho na formu, kterou rostlina využije. Databáze české flóry Pladias u lupiny výslovně uvádí „symbiotickou fixaci dusíku“.
Na poli je taková vlastnost vítaná. Zemědělci proto bobovité plodiny odedávna zařazují do osevních postupů a lupina se kdysi vysévala i ke zlepšení půdy či jako krmivo pro zvěř. V horské louce ale stejný mechanismus spouští řetězovou reakci. Rostlina dusík váže, roste do velkých trsů a každý podzim po ní zbude hromada odumřelé hmoty. Opad se rozkládá a půdu dál obohacuje. Rok za rokem.
Druh pochází ze západu Severní Ameriky. V Česku se podle atlasové karty AOPK pěstuje od roku 1895 a postupně zplaněl. Agentura dnes v republice eviduje 1 576 nepůvodních druhů rostlin, za invazní považuje 75 z nich a lupina mnoholistá figuruje mezi dvaceti nejvýznamnějšími.
Dusík jako startovní výstřel pro kopřivy a šťovíky
Rozšířené zjednodušení tvrdí, že lupina konkurenci „přehnojí“, jako by dusík okolní rostliny přímo spaloval. Mechanismus je zákeřnější. Druhově bohaté louky v horách a podhůří vznikaly po staletí na chudých půdách. Drobné byliny, které tam rostou, si s nedostatkem živin poradí lépe než ostatní, a právě díky tomu přežívají. Hubená půda je jejich ochranný štít.
Jakmile lupina štít prolomí, výhodu získají rostliny, které na úrodné půdě vyrostou rychleji a výš. Správa KRNAP jmenuje trsnaté trávy a takzvané ruderální druhy, tedy kopřivy, bršlice a šťovíky. Ty nízké luční květiny prostě zastíní. Správa Národního parku Šumava popisuje, že vázání dusíku znemožňuje růst nízkým druhům přizpůsobeným chudým půdám.
V Krkonoších ohrožuje lupina hlavně smilkové louky na silikátových podložích, které patří k nejcennějším horským biotopům. Na Šumavě se dotýká stanovišť chráněných v soustavě Natura 2000. Dopady se šíří i dál po potravním řetězci. Původní rostlinná společenstva slouží jako spižírna pro desítky druhů hmyzu a podle šumavské správy může invaze lupiny připravit o potravu i některé vzácnější motýly. Kdo ztratí živnou rostlinu, zmizí s ní.
Pro srovnání: akát, rovněž bobovitý a rovněž invazní, působí podobně na suchých trávnících a světlých stráních. Jde ovšem o strom, který se šíří i kořenovými výmladky a do opadu přidává látky brzdící klíčení jiných rostlin. Lupina škodí v menším měřítku, zato v místech, kde je krajina nejkřehčí.
Ze záhonu až na horskou louku
Největší populace hlásí AOPK z vojenských prostorů, například z Libavé, kde lupina zarůstá úhory a rozježděné střelnice. Doložené potíže mají také Krkonoše, Šumava a Orlické hory. Tamní porosty ale nevznikly samy od sebe.
Správa KRNAP varuje, že lupina dokáže „utéct“ ze skalky či zahrady do sousedství a okolní přírody. Klíčem je semeno. Každé květenství vyprodukuje velké množství semen, která zůstávají v zemi klíčivá řadu let. Rostlina je vystřeluje z pukajících lusků do okolí a další cestu zajistí člověk: hlína převážená na jiný pozemek, posečená hmota odvezená na kraj lesa, kytice odhozená u cesty. Z mohutného kořene pak trs vyráží znovu a znovu.
Odtud plyne podle nás nejdůležitější poznatek celého tématu. Hlavní odpovědnost nenese výletník, který si utrhne kvetoucí klas. KRNAP ostatně trhání kvetoucích lupin návštěvníkům nezakazuje, jen žádá, aby nebrali odkvetlé rostliny se zralými semeny. Klíčovou roli hraje majitel zahrady, chalupy nebo louky, který každý rok nechá lusky dozrát a rozpraskat. Jeden zanedbaný záhon na okraji vesnice může během několika sezon zásobit semeny celé údolí.
Smí se lupina pěstovat? Co říká zákon
Lupina mnoholistá je v Česku úředně vedena jako invazní druh. Na seznamu invazních druhů s významným dopadem na Evropskou unii ji ale nenajdete. Přehled, který zveřejňuje AOPK na stránce Invazní druhy z unijního seznamu, po aktualizaci v roce 2025 obsahuje 114 druhů, mezi rostlinami například pajasan žláznatý. Pro ně platí zákaz držení, prodeje i pěstování. Pro lupinu takové plošné omezení neplatí.
Volnou ruku však majitelé pozemků nemají. Zákon o ochraně přírody a krajiny vyžaduje povolení pro záměrné rozšíření nepůvodního druhu do krajiny. Výjimku mají mimo jiné rostliny vysazované v zastavěném území obce, takže záhon u rodinného domu se dá založit bez úředního razítka. Vysévat lupinu na louku za vesnicí už ale představuje zákonné riziko. Orgán ochrany přírody může navíc nařídit opatření k regulaci nepůvodního druhu, která pak provádí vlastník, nájemce nebo uživatel pozemku v rámci běžné péče. V chráněných územích platí pravidla ještě přísnější.
Zahradníky by měl zajímat i fakt, že obchody nabízejí množství kultivarů a kříženců v pestré paletě: bílé, žluté, oranžové, cihlově červené, karmínové i dvoubarevné. Na cedulce málokdy poznáte, kolik v nich zůstalo z původní lupiny mnoholisté. Dokud rostlina tvoří plodná semena, riziko úniku přetrvává. Pro zvířata se lupina navíc nehodí, obsahuje alkaloidy a do krmení nepatří.
Květen až červenec: jak lupinu zkrotit na vlastním pozemku
Rozhodující okno se otevírá s prvními květy. Lupina kvete od května a podle polohy až do pozdního léta. Zasáhnout je potřeba nejpozději při nakvétání, dokud se nezačnou plnit lusky. Pro letošní sezonu tedy platí: kontrolovat porosty od května do července a nenechat dozrát ani jediné květenství.
Postup podle doporučení KRNAP a AOPK:
- Malé a roztroušené výskyty: vykopat celé rostliny i s kořenem. Na zahradě bývá tahle cesta nejpraktičtější.
- Souvislé porosty: první seč v době květu, druhou zhruba v polovině léta, až rostliny znovu obrazí.
- Květenství se semeny: sesbírat, vysušit a spálit. Vyklíčit dokážou i nedozrálá semena, proto nepatří na kompost.
- Rozsáhlé plochy: AOPK považuje za spolehlivou metodu i cílený postřik povoleným herbicidem, KRNAP ho doporučuje zvážit u velkých porostů.
- Další roky: pravidelně procházet pozemek a hlídat nové semenáčky.
Kdo se s lupinou nechce rozloučit úplně, měl by aspoň důsledně stříhat odkvétající klasy. Přínosnější volbou ale podle nás bude náhrada. Pro slunná a sušší místa doporučuje Svaz zakládání a údržby zeleně ve spolupráci s VÚKOZ domácí trvalky: šalvěj luční, hvozdík kartouzek, rozrazil klasnatý, zvonek klubkatý, kakost krvavý, dobromysl, mateřídoušku nebo rozchodníky. I ony nabízejí výrazné barvy a navíc nakrmí domácí opylovače.
Výběr je vhodné přizpůsobit konkrétnímu stanovišti, vlhčí kout zahrady snese jiné druhy než vyprahlá skalka. Odměnou bude záhon, který zůstane tam, kde ho majitel založil.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková