Paměť národa zmapuje historii fotbalové Sparty. Patrony projektu jsou Vetchý a Mareš

„Chceme s odbornou podporou Paměti národa připomenout osobnosti a otevřít také témata, kolem nichž dodnes panují zjednodušení či nejasnosti. Naším cílem je představit historii pravdivě a v souvislostech, i tam, kde může být nepohodlná,“ sdělil generální ředitel AC Sparta Praha Tomáš Křivda.
Projekt začíná výstavou, kterou lidé uvidí od 14. do 20. listopadu na hlavní tribuně stadionu na Letné. Připomene víc než 130letou historii klubu, který byl založen 16. listopadu 1893. V rámci oslav klub 17. listopadu stadion otevřen a při komentované prohlídce si zájemci prohlédnou i výstavu.
Následovat bude projekt Paměť sparťanského národa, ve kterém nejdřív sesbírají svědectví hráčů, trenérů, funkcionářů a fanoušků, ověří je a pak zveřejní.
„Cílem je zdokumentovat nejen velké sportovní okamžiky a známé tváře, ale také osobní vzpomínky, každodenní zkušenosti a příběhy lidí, bez nichž by Sparta nebyla tím, čím je. Na webových stránkách naleznou fanoušci také možnost nominovat pamětníka, jehož příběh by neměl být zapomenut."AC Sparta Praha
„Sparta má kolem sebe spoustu lidí, kteří mají na co vzpomínat – nejen někdejší hráče, trenéry, funkcionáře, ale i fanoušky. Ti nejstarší zažili ještě válku, nacismus, později komunismus, sovětskou okupaci, sametovou revoluci. Sparta fungovala i v těch šílených dobách, kdy naše lidi zavírali do koncentráků, pracovních lágrů. Historie naší země se promítá do života klubu. Sparta je obrovský fenomén, součástí života několika generací. Chceme najít fotbalové legendy, které něco pamatují, ale i osudy opomíjených starých lidí, kteří zažili 20. století, snažili se třeba něco malého pro svobodu udělat, a přitom milovali fotbal a chodili na Spartu,“ dodal Mikuláš Kroupa, zakladatel projektu Paměť národa a ředitel organizace Post Bellum.
Paměť národa bude mít na starosti odborné zpracování všech výpovědí a zajistí kurátorskou přípravu projektu.
Ambasadory jsou dva velcí fanoušci Sparty kriminalista Josef Mareš a herec Ondřej Vetchý.
„Sport vznikl primárně jako platforma pro konfrontaci v duchu pravidel a fair-play, která má člověka kultivovat, rozvíjet mu mysl, tělo i ducha. Vnímal jsem, že obsah a smysl slova sport, zejména u fotbalu, se poslední dobou poněkud povytrácel a dostal i jiné konotace. Proto jsem moc hrdý, že právě Sparta v součinnosti s Pamětí národa přišla s takovýmto projektem, v němž chce reflektovat osudy konkrétních lidí na pozadí historických událostí a dějinných zvratů. Protože jen pokud známe a správně chápeme svou minulost, jsme schopni se posunout dál v naší existenci a naší budoucnosti,” uvedl Ondřej Vetchý.