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Skvělá zpráva pro české seniory. Tahle stará váza z ČSSR ve vitríně má dnes cenu i 26 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Těžká skleněná váza s důlky stojí v obývací stěně celá desetiletí a […]
Skvělá zpráva pro české seniory. Tahle stará váza z ČSSR ve vitríně má dnes cenu i 26 000 Kč
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 29.10.2026 04:08
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