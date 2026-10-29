Češky přestávají kupovat kypřicí prášek. Nahrazují ho 1 věcí ze spíže, díky které je cukroví nadýchanější

Do Vánoc zbývají necelé dva měsíce a v kuchyních se pomalu chystají formičky na linecké i vykrajovátka na perníčky. Mezi pekařkami přitom koluje rada, že sáček s práškem do pečiva může klidně zůstat v regálu obchodu. Náhradu má většina domácností dávno ve spíži a těsto s ní umí krásně vyběhnout.
Celé to má jen jeden háček. Kdo ho nezná, vytáhne z trouby placky s podivnou pachutí.
Perníčky na ní stojí odjakživa
Tou surovinou je jedlá soda, chemicky hydrogenuhličitan sodný. Kdo někdy pekl medové perníčky, potkal ji v receptu určitě. Osvědčené postupy na perníčky, které jsou měkké hned po upečení, s ní počítají stejně jako recepty na tradiční perník z dlouho odleželého těsta.
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Proč zrovna perník? Soda ke své práci potřebuje kyselinu a med jí ji do těsta dodá. Jakmile se obě složky potkají, začne se uvolňovat oxid uhličitý. Těsto se jím nafoukne, zvětší objem a pečivo je pak lehčí a vzdušnější.
Co se vlastně skrývá v sáčku
Prášek do pečiva obsahuje tutéž sodu. Výrobce k ní jen přimíchá kyselou sůl, která reakci spustí, a škrob. Ten pohlcuje vlhkost, aby směs nezačala reagovat už v sáčku. Sodu tedy do sáčku balí rovnou i s jejím kyselým protějškem.
Dnešní podobu prášku vymysleli už v 19. století. Americký chemik Eben Norton Horsford tehdy v kypřicí mouce vyměnil kyselou složku za fosforečnan vápenatý a kvůli ochraně před vlhkem do směsi časem přimíchal kukuřičný škrob. Patent na prášek, který vydrží dlouhé skladování a těstu nepřidá žádnou příchuť ani vůni, získal o několik desítek let později německý lékárník August Oetker. Podnik, který tehdy založil, existuje dodnes.
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Než sodu nasypete do mouky, ověřte, že ve spíži nezvětrala. Vlhko a teplo berou kypřidlům sílu a datum na obalu o tom mnoho neprozradí. Na špetku sody kápněte ocet, a pokud hned nezačne pěnit, kupte novou. Prášek do pečiva prověříte lžičkou nasypanou do horké vody.
Zda soda ve spíži nezvětrala, prozradí pár kapek octa. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Soda je mnohem silnější, takže jí stačí výrazně menší dávka. Při náhradě postupujte takto:
Jednu lžičku prášku do pečiva zastoupí čtvrt lžičky sody. Aby měla s čím reagovat, přidejte k ní půl lžičky octa nebo citronové šťávy. Sodu je nejlepší promíchat se suchými surovinami, tedy s moukou, aby se v těstě rozptýlila rovnoměrně. Ocet nebo citron naopak patří k tekutým složkám, takže se obě poloviny reakce setkají až ve chvíli, kdy těsto spojujete. Přečtěte si také: Zapomeňte na mražení. Švestky vydrží čerstvé 3 měsíce díky triku, který znaly naše prababičky
Ještě snazší je to u receptů, které kyselou složku obsahují samy. Typicky jde o těsta s podmáslím, kyselým mlékem, tvarohem nebo medem. Soda si v nich svůj protějšek najde sama a ocet můžete vynechat.
Sytější barva navrch
Soda má pro cukroví ještě jednu výhodu. Těsto s ní je zásaditější a v takovém prostředí pečivo v troubě rychleji tmavne, takže cukroví vyjde sytěji zbarvené. Nejvíc to ocení perníčky, u kterých se tmavě hnědý povrch přímo očekává.
Bábovka nebo bublanina z obyčejného mléka ale žádnou kyselou surovinu nemají. U nich má prášek do pečiva dál smysl, protože si kyselinu nese sám a nakypří i neutrální těsto.
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Rozdíly mezi oběma kypřidly shrnuje tabulka:
Jedlá soda Prášek do pečiva Co obsahuje hydrogenuhličitan sodný sodu, kyselou sůl a škrob Množství pro stejný účinek čtvrt lžičky jedna lžička Kyselina z kyselých surovin v těstě, jinak z přidaného octa nebo citronové šťávy má ji v sobě Vhodná těsta medové perníčky, těsta s podmáslím, kyselým mlékem nebo tvarohem bábovka, bublanina a další těsta bez kyselých surovin Dávka a rychlost rozhodují
První chybou bývá dávkování od oka. Soda, která v těstě nenajde dost kyseliny, v něm zůstane nezreagovaná a pečivo pak hořkne. Opačný problém nastane, když do hodně kyselého těsta s podmáslím nebo medem nasypete plnou dávku prášku. Jeho vlastní kyselina zůstane nevyužitá a cukroví může chutnat chemicky. Obě kypřidla proto odměřujte přesně podle receptu.
Druhá past souvisí s časem. Soda se s kyselinou pustí do práce hned v míse, takže by těsto nemělo zbytečně čekat. Troubu si proto rozehřejte předem a těsto se sodou do ní dejte brzy po zamíchání. Výjimkou je husté perníkové těsto, které recepty nechávají odpočinout v chladu, protože v něm reakce běží pomaleji. Prášek do pečiva dává víc času, protože většina dnešních prášků má dvojí účinek a část plynu uvolní až v horku.
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Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyp%C5%99ic%C3%AD_pr%C3%A1%C5%A1ek, https://www.tportal.hr/lifestyle/clanak/mogu-li-se-prasak-za-pecivo-i-soda-bikarbona-zamijeniti-u-receptima-zavirite-u-ormarice-sigurno-cete-naci-dobru-zamjenu-20211117, https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-nejlepsi-recepty-na-medove-pernicky-vcetne-rad-a-tipu-na-zdobeni-40304110, https://sita.sk/poznate-rozdiel-medzi-jedlou-sodou-a-praskom-do-peciva/, https://www.denik.cz/objevy/kyprici-prasek-do-peciva.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrogenuhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD, https://handletheheat.com/baking-soda-vs-baking-powder/