Kuchařky ze školních jídelen to dělají desítky let. Rajská omáčka díky 1 kroku nikdy nezkysne

Rajská s knedlíkem patří k obědům, na které si vzpomene skoro každý, kdo chodil do školní jídelny, a dodnes se pravidelně vaří i v českých domácnostech. Doma se ale často stane, že omáčka chutná ostře kysele, přestože recept byl stejný jako minule. Tradiční české recepty přitom počítají s jednoduchým krokem, díky kterému se ostrá kyselost do rajské skoro nedostane. Stojí za tím chvilka u plotny, kterou mnoho lidí vynechává.
Kyselost se schovává už v protlaku
Za kyselostí stojí samotná rajčata. Obsahují přírodní kyseliny, hlavně citronovou, jablečnou a askorbovou. Čím méně zralé plody jsou, tím méně cukrů obsahují a tím víc vynikne kyselost.
Méně zralá rajčata mají méně cukrů, takže jejich přirozené kyseliny v chuti vyniknou víc. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rajský protlak je hustý koncentrát, takže je v něm kyselost rajčat nahuštěná do malého objemu. Bez tepelné úpravy má ostrou chuť s pachutí připomínající kov. Když ho kuchař jen rozmíchá ve vývaru a nechá probublávat, ta ostrost prostoupí celý hrnec.
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Celý trik spočívá v tom, že protlak dostane na tuku pár minut navíc ještě předtím, než ho zalijete. Při opékání protlak postupně tmavne a cukry z rajčat v něm zhnědnou. Omáčka pak dostane plnější, kulatou chuť, které kuchaři říkají umami, a ostrost syrového protlaku přitom slábne.
Stejně postupují i profesionální kuchaři. Šéfkuchař Pavel Buchwaldek doporučuje protlak s kořením a cukrem zvolna restovat asi pět minut. Recept z pořadu Kuchařská pohotovost České televize nechává protlak orestovat v zeleninovém základu se zkaramelizovaným cukrem. Teprve pak přichází na řadu vývar.
Jak na to, aby se nic nepřipálilo
Postup je jednoduchý a zvládne ho i začátečník:
Základ z cibule nebo kořenové zeleniny nechte na tuku osmahnout doměkka a dozlatova. Přidejte protlak a se zeleninou ho promíchávejte zhruba pět až sedm minut. Hotový je, když získá o odstín tmavší barvu. Protlak se snadno připaluje, proto při míchání přejíždějte vařečkou i po dně hrnce. Jakmile ztmavne, podlijte ho vývarem a pokračujte podle svého receptu. Přečtěte si také: Němci skupují tyhle formy na vánočku z dob ČSSR a platí za ně až 950 Kč. Češi je mají zaprášené ve spíži
Mírný oheň je tady lepší než spěch. Připálený protlak by omáčku zkazil a celou práci byste museli začít znovu.
Protlak se zeleninou stačí na mírném ohni promíchávat, dokud o odstín neztmavne, a přitom hlídat dno hrnce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Sladkou protiváhu kyselině přidá i zelenina v základu. Mrkev rajské dodá sladší tón i sytější barvu. Čím déle kořenovou zeleninu na tuku opékáte, tím víc zhnědne a tím hlubší chuť omáčka dostane.
Pomáhá i trpělivost u hrnce
Rajská omáčka nemá ráda zkracování. Delší provaření na mírném plameni kyselost znatelně zjemní, protože se tekutina zredukuje a omáčka přirozeně zesládne. Chuť zjemní i kousek másla nebo lžíce smetany, když je vmícháte až na konci.
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Pokud ostrost přetrvá, nabízí se dvě rychlé záchrany. Cukr chuť vyrovná, samotné kyseliny ale v omáčce zůstanou, jen je přestanete tolik cítit. Jedlá soda s kyselinami chemicky reaguje a část z nich neutralizuje. Zvedá tím pH omáčky, a spolu s ostrostí z ní proto ubírá i kus chuti. Hladina po jejím vmíchání krátce zabublá. Přidávejte ji po malých špetkách a po každé dávce omáčku chvíli provařte a ochutnejte.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Cukr Jedlá soda Jak působí chuť vyrovná s kyselinami chemicky reaguje Kyseliny v omáčce zůstanou, jen je přestanete tolik cítit část z nich zneutralizuje
Která z obou záchran chutná lépe, porovnali kuchaři amerického magazínu America’s Test Kitchen. Ochutnávači dali přednost hrnci s cukrem, protože jeho chuť jim přišla bohatší a lépe sladěná. Omáčce se sodou podle nich chyběla výraznost.
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Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-rodinne-stribro-klasicke-ceske-omacky-40013903, https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169912986-kucharska-pohotovost/13338-recepty/358-rajska-omacka/, https://www.toprecepty.cz/clanky/12195-jak-zachranit-prilis-kyselou-rajskou-omacku-a-spravne-ji-dochutit/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-udelat-rajcatovou-omacku-mene-kyselou, https://www.expats.cz/czech-news/article/in-the-czech-kitchen-make-a-rich-slow-cooking-tomato-gravy, https://www.americastestkitchen.com/how_tos/6605-using-baking-soda-to-tone-down-tomato-sauce, https://archive.177milkstreet.com/2022/03/brown-tomato-paste-umami-flavor