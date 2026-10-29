Češi za topení zbytečně přeplácejí až 54 000 Kč ročně. Stejný dům jde vytopit 3x levněji, rozhoduje 1 věc

Topná sezona je v plném proudu a účty za teplo se mezi domácnostmi liší víc, než by člověk čekal. Za stejně vyhřátý dům může jedna rodina zaplatit několikanásobek toho, co druhá. Většinu rozdílu přitom vysvětluje zařízení, které v domě teplo vyrábí.
Hned na začátku je poctivé říct, že se úspora týká hlavně provozu. Levnější zdroj tepla bývá dražší na pořízení a do každého domu se nehodí. Kdo ale topí draze a o změně uvažuje, měl by vědět, o jaké peníze se hraje.
Kolik tepla vyrobí jedna kilowatthodina
Elektrokotel nebo přímotop přemění každou kilowatthodinu elektřiny zhruba na jednu kilowatthodinu tepla. Tepelné čerpadlo vzduch-voda pracuje jako obrácená lednička. Teplo si bere z venkovního vzduchu a elektřinu potřebuje hlavně na pohon kompresoru.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda bere většinu tepla z venkovního vzduchu a elektřinu potřebuje hlavně na pohon kompresoru. Ilustrační foto. Zdroj: alpha innotec / Unsplash.
Čerpadlo tak za rok dodá do domu přibližně třikrát víc tepla, než kolik spotřebuje elektřiny. Na stejně vyhřátý obývací pokoj mu stačí zhruba třetina elektřiny. Právě tahle jediná vlastnost, které technici říkají topný faktor, vysvětluje, proč se účty tolik rozcházejí.
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Server ČESKÉSTAVBY.cz spočítal náklady pro rodinný dům o ploše 150 metrů čtverečních, který za rok potřebuje na vytápění a ohřev vody 18 MWh tepla. Vycházel ze standardní nabídky ČEZ platné v říjnu 2026 na distribučním území ČEZ Distribuce, konkrétně se sazbou pro domácnosti, které topí elektřinou. Do výpočtu vstupuje spotřebovaná elektřina včetně distribuce a daní, stálé měsíční platby za jistič v něm nejsou.
Elektrokotel by v takovém domě při cenách z října 2026 spotřeboval za rok elektřinu zhruba za 79 900 Kč. Tepelné čerpadlo stejný dům podle téhož ceníku vytopí asi za 25 600 Kč. Rozdíl dělá zhruba 54 000 Kč ročně a čerpadlo tak vychází přibližně třikrát levněji.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Zdroj tepla Teplo z elektřiny Roční náklady v modelovém domě (ceník ČEZ, říjen 2026) Elektrokotel z 1 kWh elektřiny zhruba 1 kWh tepla zhruba 79 900 Kč Tepelné čerpadlo za rok přibližně třikrát víc tepla, než spotřebuje elektřiny asi 25 600 Kč Plyn i dřevo skončily mezi dvěma krajnostmi
Elektrokotel a tepelné čerpadlo stojí na opačných koncích žebříčku. Plynový kondenzační kotel, kotel na kusové dřevo, pelety i propan se ve stejném modelovém srovnání vešly mezi ně.
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Plyn má proti čerpadlu jednu velkou výhodu. Nový plynový kotel vyjde při pořízení výrazně levněji, zatímco čerpadlo často vyžaduje ještě úpravy celé otopné soustavy. Kdo už plynem topí, platí za přechod víc a úspora se mu vrací pomaleji.
Staré radiátory berou čerpadlu náskok
Čím chladnější vodu stačí do topení posílat, tím méně elektřiny čerpadlo spotřebuje. Nejlépe se proto hodí k podlahovému topení, které si vystačí s vlažnou vodou. Staré radiátory potřebují vodu výrazně teplejší a čerpadlo pak na stejné teplo odebere víc elektřiny.
Staré radiátory potřebují teplejší vodu, takže tepelné čerpadlo u nich spotřebuje víc elektřiny. Ilustrační foto. Zdroj: Patrycja Grobelny / Pexels.
Ve starším nezatepleném domě tak čerpadlo přichází o velkou část své výhody. „V těchto podmínkách je čerpadlo neefektivní a provozní náklady mohou být srovnatelné s elektrokotlem,“ uvedl pro Novinky.cz Michal Řezanina ze společnosti Thermona. K tomu se přidává pořizovací cena čerpadla, která se počítá ve statisících korun.
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Před výměnou kotle se vyplatí projít tři kroky:
Zjistěte, kolik tepla váš dům doopravdy potřebuje. Dobrým vodítkem je průkaz energetické náročnosti budovy, a když chybí, poslouží spotřeba z vyúčtování za několik posledních let. Odborníci se shodují, že u domu s velkými tepelnými ztrátami má přednost zateplení. Teprve úspornější dům dovolí čerpadlu pracovat naplno. Modelová čísla si nakonec přepočítejte podle ceníku ze své smlouvy. Kdo odebírá od jiného dodavatele nebo má zafixovanou cenu, dostane jiný výsledek.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-prechod-od-elektrokotle-k-tepelnemu-cerpadlu-se-muze-i-nemusi-vyplatit-40522226, https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ceniky/moo_ele_cez_elektrina_na_dobu_neurcitou_01012026_12026.pdf, https://eru.gov.cz/sites/default/files/obsah/prilohy/20251229tzzmenovycenovyvymer.docx, https://www.cez.cz/cs/clanky/jak-efektivne-vytapet-novostavbu-vsadte-na-tepelne-cerpadlo-201964, https://energozrouti.cz/clanek/srovnali-jsme-naklady-na-vytapeni-plynem-elektrinou-a-tepelnym-cerpadlem-rozdily-jsou-statisicove, https://ekonomickydenik.cz/egu-dokud-nebude-povolenka-za-120-eur-tak-se-vyplati-vic-plynovy-kotel-nez-tepelne-cerpadlo/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ve-vate-az-trikrat-levnejsi-provoz-hodi-se-vytapeni-tepelnym-cerpadlem-pro-vas-dum-221149, https://www.ceskestavby.cz/clanky/cim-topit-v-roce-2026-nejlevneji-velke-srovnani-tepelneho-cerpadla-plynu-pelet-dreva-a-elektriny-36243.html