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Češi za topení zbytečně přeplácejí až 54 000 Kč ročně. Stejný dům jde vytopit 3x levněji, rozhoduje 1 věc

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Topná sezona je v plném proudu a účty za teplo se mezi […]
Češi za topení zbytečně přeplácejí až 54 000 Kč ročně. Stejný dům jde vytopit 3x levněji, rozhoduje 1 věc

Češi za topení zbytečně přeplácejí až 54 000 Kč ročně. Stejný dům jde vytopit 3x levněji, rozhoduje 1 věc

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 04:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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