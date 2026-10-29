První sníh už je na obzoru, říká Dagmar Honsová. Víme, kdy ho čekat

Podzimní počasí bude několik dní přímo ukázkové. Teploty už odpovídají listopadu. Po zamračeném a na některých místech deštivém středu týdne bude pokračovat proměnlivé počasí. O víkendu čekáme vydatnější deště a ještě v pondělí si na cesty raději berte deštníky. V nížinách bude ještě pršet, na horách může napadnout až 2 cm sněhu, na Šumavě pak dokonce 5 cm sněhu. Brzy se dočkáme také v nížinách, jak se za chvíli z našeho článku dozvíte.
Teploty prudce klesnou na začátku týdne
V pondělí denní teploty klesnou na maximálních 8 °C, jak předpovídá Český hydrometeorologický ústav. Úterý potom bude nejchladnějším dnem celého týdne, kdy teploty budou ještě o stupeň nižší, tedy pouhých 7 °C. Chladný bude i večer, přičemž začnou výrazně klesat i noční teploty.
Začne v noci mrznout
V noci z úterý na středu výrazněji klesnou již i noční teploty. Budou se pohybovat kolem nuly, ale ze středy na čtvrtek budou teploty už kolem -1 °C, klesat mohou ale až na – 3 °C. Denní teploty budou ke konci týdne opět kolem 8 °C.
Sníh se chystá už za pár dnů
Jak prozradila meteoroložka Darmar Honsová, prvního sněžení se dočkáme přesně tak, jak to říká kalendář a statistiky.
Letošní první sněžení se mimo hory přesně "trefí" do datumů podle statistik - tedy do středních nadmořských výšek v první listopadové dekádě, do nížin na konci listopadu.
Některé výhledy dokonce už předpovídají možné rozložení sněhových srážek.
Hory a střední část republiky bude pod sněhem
Romantiku prvního sněženi tedy nejspíše zažijeme dříve než za měsíc. Výraznější sněhové přeháňky budou v horských oblastech Evropy (Tatry, Alpy), bez nadílky nezůstanou ani české hory, tam všude by mělo jít o vyšší centimetry nového sněhu. Střední Čechy a oblast Vysočiny by měla mít možná do 2 cm sněhu. Jde o první sníh, teploty ještě nebudou dostatečně nízké na to, aby se sněhová pokrývka stabilně udržela. Bude postupně odtávat a kolik dní toto sněhové počasí bude trvat, nám ukáží až další předpovědi. Toto je pouze prvotní výhled.
Zima by mohla být sněhová, byť jen v epizodách
Začátek listopadu tedy už může být sněhově sváteční. Zima by podle dosavadních předpovědí měla být plná teplotních výkyvů a propadů směrem ke krátkým sněhovým a mrazivým epizodám. Může za to rozpad polárního víru a klimatický jev El Nino.
Jak budou srážky nad Česku republikou pokračovat, můžete sledovat na tomto radaru:
Zdroje článku: windy.com, chmi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková