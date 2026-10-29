Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

První sníh už je na obzoru, říká Dagmar Honsová. Víme, kdy ho čekat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Letošní první sněžení i v nížinách je téměř na obzoru. Dagmar Honsová prozradila, že počasí bude letos naprosto vzorné. Sníh přijde přesně podle meteorologického kalendáře. Některý výhledy dokonce ukazují, že by ho mohlo nasněžit alespoň jeden centimetr.
První sníh už je na obzoru, říká Dagmar Honsová. Víme, kdy ho čekat

První sníh už je na obzoru, říká Dagmar Honsová. Víme, kdy ho čekat

Zdroj: Bob Hilscher / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 04:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Ani Madeta, ani Pilos. Nejlepší máslo na českém trhu je nenápadné a koupíte ho všude
Ani Madeta, ani Pilos. Nejlepší máslo na českém trhu je nenápadné a koupíte ho všude
Ve velkoměstech se šíří odporné breberky. Odborník radí prát povlečení každé čtyři dny
Ve velkoměstech se šíří odporné breberky. Odborník radí prát povlečení každé čtyři dny

Výměna prostěradel a povlečení je něco, co nás odrazuje, namáhá nebo prostě nudí, a tak tuto otravnou...

Šíří hrůzu v nových řekách. Samice klade 50 000 vajíček. Doporučení úřadů je: zabíjejte je
Šíří hrůzu v nových řekách. Samice klade 50 000 vajíček. Doporučení úřadů je: zabíjejte je

S probíhající rybářskou sezonou vydaly úřady ve Spojených státech pokyn: každého uloveného hadohlavce bez...

Tato jedna ingredience zaručí, že se bramborové knedlíky nerozpadnou. Mnozí Češi tento trik neznají
Tato jedna ingredience zaručí, že se bramborové knedlíky nerozpadnou. Mnozí Češi tento trik neznají

Bramborové knedlíky patří k základům české kuchyně, přesto se při jejich přípravě mnoha lidem nedaří...

HOSPODSKÝ KVÍZ: 10 otázek ze všeobecného přehledu, které oddělí znalce od tipařů
HOSPODSKÝ KVÍZ: 10 otázek ze všeobecného přehledu, které oddělí znalce od tipařů

Připravte se prověřit svůj všeobecný přehled! Tento hospodský kvíz vás provede deseti otázkami z různých...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.