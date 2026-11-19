Podívejte se na psa, který na přechodu počkal, až auta zastaví, a teprve pak přešel silnici. Tohle nezvládnou ani mnozí lidé.
Deník
BielskieDrogi, který přináší dopravní informace z polského regionu Bielsko-Biała, zveřejnil video, jež natočil jeden z místních řidičů. To zachycuje chování psa, který se sám rozhodl, že přejde silnici. Mnozí lidé by si z něj mohli vzít příklad. Tento pes totiž přejde silnici naprosto ukázkově a podle všech pravidel silničního provozu. Pes trpělivě čeká, až auta zastaví
Tak nad tímto videem si možná někteří protřou oči úžasem. Kamera z vozu totiž zachytila chování psa na přechodu pro chodce. Ukázalo se, že je mnohem
zodpovědnějším účastníkem silničního provozu než někteří lidé. Jak se auto blíží k přechodu, na pravé straně vidíme psa, jenž trpělivě čeká, až mu projíždějící řidiči dají na přechodu přednost.
Když auto zastaví, pes přejde ukázkově přes přechod a pokračuje dál ve své cestě. Video s chytrým pejskem se objevilo na polských webech a lidé se pod ním vyjadřovali v komentářích.
„Do školy nechodil, ale napsal pochvalu jeden z komentujících. je chytřejší než většina chodců,“ „Velmi chytrý pes, pokud je toulavý, tak ten, kdo chce mít psa, by mu měl dát domov. Rozhodně si ho zaslouží,“ přidal se další.
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Nejen že si pes bezpečně počkal, až auta zastaví, ale v půlce přechodu se znovu podíval doleva, aby se ujistil, že odtud nečekaně nevyjede nějaké auto. Tento detail přitom
mnoho chodců na přechodu podceňuje. K nehodám často dochází právě v situaci, kdy jeden řidič na přechodu zastaví, ale řidič za ním jej předjede a na přechodu se objeví v místě, kde už by ho chodec nečekal.
VIDEO
Je vidět, že tento pejsek zná pravidla bezpečného přecházení lépe než mnoho lidí. Ačkoliv na přechodech mají chodci přednost, rozhodně by na to neměli spoléhat. Mnoha nehodám by se dalo předejít,
kdyby chodci sledovali situaci kolem sebe a opravdu se na přecházení silnice plně soustředili. Na SvětěKreativity už jsme psali, že psi patří k neobyčejně chytrým zvířatům, a představili jsme 5 nejchytřejších psích plemen.
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