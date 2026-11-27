Do Česka přichází nový řetězec, který chce zákazníky nalákat na nízké ceny. První prodejna otevře už na začátku prosince v Klatovech.
Na český trh přichází nový obchodní řetězec, který chce zákazníky nalákat především na nízké ceny. ShockPrice otevře svou první českou prodejnu
už na začátku prosince, a to v Klatovech. Obchod budou moci zákazníci najít v nové nákupní zóně Retail centrum Importo. Značka přitom plánuje v Česku výrazně růst a během roku 2027 chce otevřít další prodejny. Řetězec ShockPrice míří do Česka
Za řetězcem stojí společnost Modivo Platform, která oznámila českou expanzi ještě před otevřením první prodejny na Slovensku. „
První česká prodejna ShockPrice bude otevřena na začátku prosince v Retail centru Importo v Klatovech,“ uvedla firma. Jedním obchodem ale plány společnosti rozhodně nekončí. V průběhu roku 2027 chce značka postupně přidávat další pobočky po celé republice a vybudovat si na českém trhu výraznější pozici, popsal web Šumava.
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Hlavním lákadlem mají být nízké ceny a takzvaný off-price model. ShockPrice nebude stát především na aktuálních kolekcích, ale nabídne například starší kolekce, nadprodukci nebo zboží,
které se běžným prodejem nepodařilo vyprodat. Nabídka se proto bude pravidelně měnit a zákazníci mohou při jednotlivých návštěvách narazit na odlišné zboží. Sortiment má být přitom poměrně široký, od oblečení a kosmetiky přes doplňky do domácnosti až po dekorace nebo sezónní produkty.
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Kdo si chce nový řetězec vyzkoušet ještě před jeho českým startem, nemusí čekat až do prosince. První slovenský ShockPrice otevírá už tento týden ve Skalici, která leží jen kousek od českých hranic. Pro obyvatele Hodonína je to přibližně 12 kilometrů, takže někteří čeští zákazníci
mohou nový obchod vyzkoušet prakticky okamžitě. Výhod věrnostního programu MODIVOclub navíc budou moci využívat i zákazníci ShockPrice, stejně jako u dalších značek skupiny, mezi které patří CCC, HalfPrice, Modivo, eobuv.cz a Worldbox. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali naopak i o obchodech, které u nás budou končit.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Šumava, YouTube allebazi
Článek
Nový hráč mezi levnými obchody: Řetězec ShockPrice otevře první českou prodejnu už v prosinci pochází z webu Světkreativity.