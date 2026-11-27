Radnice Banské Bystrice varuje před medvědem pohybujícím se na Urpíně. Úřady doporučují omezit pohyb v lesích hlavně za šera a po setmění.
Obyvatelé Banské Bystrice na Slovensku by měli být v těchto dnech obezřetní při pohybu v okolí Urpína. Tam byl krátce před setměním znovu zaznamenán medvěd hnědý. Radnice na jeho výskyt upozornila veřejnost a do situace se zapojily také zásahové složky. Místní mají doporučeno vyhnout se lesům hlavně večer a brzy ráno. Důvod k opatrnosti je o to větší, že na Urpíně už letos na jaře medvěd jednou napadl člověka.
Medvěd se znovu objevil u Banské Bystrice
Výskyt šelmy byl zaznamenán v úterý v podvečer, kdy se začínalo stmívat. Město následně informovalo obyvatele prostřednictvím sociálních sítí. „V lokalitě Urpína byl dnes při stmívání zpozorován medvěd hnědý,“ uvedla radnice. Na místo upozornila Zásahový tým pro medvěda hnědého a informace dostaly také hlídky městské i státní policie. Úřady zároveň požádaly lidi, aby situaci nepodceňovali a při pohybu v okolí byli mimořádně opatrní.
Kamery v lese zachytily srnce, který připomínal spíše jednorožce: „Splnily se sny malých holčiček“
Nejbezpečnější je podle doporučení radnice návštěvu lesního prostředí v současné situaci omezit, především za šera, po setmění a v časných ranních hodinách. Pokud už se lidé do přírody vydají, měli by chodit raději ve větších skupinách. „Prosíme, nepodceňujte situaci a dbejte na svou bezpečnost,“ apelovalo město. Medvěd přitom není na Urpíně žádnou novinkou. V dubnu tam dle TN jeden z nich napadl jednatřicetiletého muže, který si byl v okolí zaběhat. Běžec utrpěl poranění v oblasti hrudníku, před šelmou se mu však podařilo uniknout.
Na problém s výskytem medvědů v této části města upozorňovaly úřady už v květnu. Tehdejší monitoring ochranářů zaznamenal v okolí Urpína nejméně šest různých jedinců. Aktuální pozorování tak ukazuje, že se šelmy v blízkosti města stále pohybují. Pro místní obyvatele to znamená především nutnost větší opatrnosti při večerních a ranních procházkách. Zvlášť po letošním dubnovém útoku je přitom zřejmé, že nejde jen o vzdálené pozorování medvědů hluboko v horách, ale o zvířata pohybující se poměrně blízko obydlených částí města. Na SvětěKreativity.cz jsme psali, proč psi štěkají na některé lidi více.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Facebook Mesto Banská Bystrica, BanskáBystrica, TN
Článek U slovenské Banské Bystrice se znovu objevil medvěd: Na stejném místě letos napadl a zranil 31letého běžce pochází z webu Světkreativity.