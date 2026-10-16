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Pěna v řece zneklidnila Prostějovany. Přirozený jev, ubezpečila radnice

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S obavami o možné průmyslové znečištění řeky Hloučela v Prostějově zveřejňovali lidé na sociálních sítích snímky pěny na hladině vodního toku. Magistrát nechal situaci prověřit, podle odborníků jde pouze o přirozený podzimní proces.
Pěna v řece zneklidnila Prostějovany. Přirozený jev, ubezpečila radnice

Pěna v řece zneklidnila Prostějovany. Přirozený jev, ubezpečila radnice

Zdroj: Město Prostějov
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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