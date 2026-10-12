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Nextbike střídá Rekola. Sdílená kola v Prostějově změní provozovatele

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Prostějovská radnice vybrala nového provozovatele sdílených kol ve městě. Firmu Rekola nahradí společnost nextbike. Oblíbená služba dotovaných výpůjček bicyklů by měla fungovat ve stejném rozsahu jako v uplynulých dvou letech.
Nextbike střídá Rekola. Sdílená kola v Prostějově změní provozovatele

Nextbike střídá Rekola. Sdílená kola v Prostějově změní provozovatele

Zdroj: nextbike
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 07:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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