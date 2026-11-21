Nový urgentní příjem a ARO v Prostějově. Stavba přijde na 285 milionů
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Nový urgentní příjem a ARO v Prostějově. Stavba přijde na 285 milionůZdroj: AGEL
Článek byl publikován 21.11.2026 12:09
Policie vyšetřuje vniknutí do volební místnosti v Želechovicích na Olomoucku pro podezření z maření voleb....
Tentokrát jsme se vydali na Rejvíz v Jeseníkách, který je v posledních týdnech na pořadu dne kvůli...
Čtyřnohého kaskadéra ze střechy zachraňovali dnes po poledni v Bystročicích na Olomoucku hasiči. Pes...
Návštěvu Olomouckého kraje zahájil prezident Petr Pavel debatou se studenty Střední průmyslové školy a...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
- Tragický pátek. Na Přerovsku a Prostějovsku zemřeli při nehodách dva lidé
- Kdo porušil pečeť v Želechovicích? Policie případ vyšetřuje jako maření voleb
- TIP NA VÝLET: Rejvíz má tajemství a magii. Bohužel i na podzim je zde dost lidí
- Pes v Bystročicích vyšplhal na střechu a pomalu klouzal dolů. Zasáhli hasiči