Péče o hortenzie v říjnu. Připravte je na zimu, vyplatí se to

Říjen se řadí mezi měsíce, které se stále ještě vyznačují poměrně bohatou sklizní mnohých plodin. Třeba takové dýně nebo mnohé ovoce na stromech rozhodně stojí za pozornost. Určitě bychom ale neměli zapomínat ani na rostliny, které se musí připravit na zimu. Ač je venku poměrně slunné a teplé počasí, čas se pomalu, ale jistě krátí. Hodně důležitá je péče o hortenzie. Tyto nádherné květiny na zahradu jistě patří. Když se o ně postaráme nyní, příští rok se nám odvděčí překrásnými květy.
Na přikrývání hortenzií zatím zapomeňte
Je to tak. Hortenzie se na zimu tradičně přikrývají chvojím, netkanou textilií nebo jinými pomůckami. Na tuto ochranu se vyplatí myslet a řešit ji. Přistoupit k tomuto kroku je ale třeba až někdy v listopadu. Přesný termín nedáme, nicméně činí se tak v době, kdy se teploty velmi nápadně přibližují nule. Kdybychom na to zapomněli, rostlina by mohla uhynout, případně by se oslabila tak, že by na jaře nevykvetla.
Příprava hortenzií na zimu už ale začít může
Nepochybně. Některé úkony lze bez problémů realizovat. V první řadě musíme z rostlin odstranit veškeré suché zbytky a nemocné výhony. Zůstanou nám jen krásné silné a zdravé stonky. Ty na podzim prořezávat určitě nebudeme. Bylo by to naprosto zbytečné. Až se teploty přiblíží k nule, vyplatí se také nahrnout k jednotlivým rostlinám kupky zeminy. Ty kupky ochrání rostliny před mrazy. Mimo jiné se používají také piliny, případně vrstva rašeliny. Alternativ je poměrně hodně.
Zakrytí hortenzie před zimou: Grafika Chatday
Tip: Nové hortenzie nemusíte kupovat. Stačí si je namnožit.
Chráněny musí být i stonky hortenzií
Na zimu se musí zakrýt i samotné stonky hortenzií. Ostatně jde přímo o místa, kde se v jarních měsících vytvoří poupata. Výbornou přikrývku pro hortenzie mimo jiné představují i slaměné rohože. Jde o vynikající materiál, který dokáže ochránit před chladem. Rohože se ale také k hortenziím dávají až v době, kdy teploty klesnou k oné nule stupňů Celsia.
Zdroje info: Autor, https://porady.interia.pl/dom-i-ogrod/news-jak-zabezpieczyc-hortensje-na-zime-o-tym-musisz-pamietac,nId,5651129, https://bydleni.instory.cz/1785-pokud-se-chcete-z-hortenzii-radovat-i-pristi-rok-nepodcente-jejich-zazimovani.html
Foto: Pixabay
Hortenzie: Náhledové foto a fotogalerie Unsplash
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