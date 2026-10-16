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Péče o hortenzie v říjnu. Připravte je na zimu, vyplatí se to

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Dennívýzva
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Říjen se řadí mezi měsíce, které se stále ještě vyznačují poměrně bohatou sklizní mnohých plodin. Třeba takové dýně nebo mnohé ovoce na stromech rozhodně stojí za pozornost. Určitě bychom ale neměli zapomínat ani na rostliny, které se musí připravit na zimu. Ač je venku poměrně slunné a teplé počasí, čas se pomalu, ale jistě krátí. Hodně důležitá je péče o hortenzie. Tyto nádherné květiny na zahradu jistě patří. Když se o ně postaráme nyní, příští rok se nám odvděčí překrásnými květy.
Hortenzie

Hortenzie

Zdroj: Foto: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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