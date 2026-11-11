Záběry divočáka baví. Karel se zabydlel v brněnských Medlánkách

Na internetu se dnes objevuje spousta obrázků a videí zvířat. Většinou jde o záběry jedinců, kteří se nijak nebojí lidské civilizace a toulají se v místech, kde je to jinak vcelku nezvyklé. Třeba v brněnských Medlánkách si našel své živobytí divočák, kterého místní pojmenoval Karel. Jde o atrakci, s níž se jen tak člověk nesetká. Setkat se s ním ale rozhodně každý nechce. Zvíře nepochybně vzbuzuje respekt.
Tip: Nákup tlačenky. K výběru té správné postačí selský rozum.
Místní celebrita
I divočák se může stát celebritou. Divočák Karel je toho jasným dokladem. Zvíře vážící okolo 50 kg ale v mnohých při osobním setkání důvěru zrovna dvakrát nevyvolává. Není se čemu divit. Statného divočáka by tváří v tvář jen tak někdo potkat nechtěl. Přesto by ho místní jen tak nedali.
Vydal se do kavárny
Jasně, asi dostal chuť na nějakou vynikající kávu nebo zákusek. Dorazil ovšem až po zavírací době, a tak toho na něj moc nezbylo. Divočák si ale chtěl zřejmě pochutnat na něčem pod zemí, a tak rozryl hlínu přímo před samotným podnikem. Nakonec tedy s prázdnou neodešel.
Divočák Karel: Foto se svolením FTV Prima
Jde hlavně o bezpečnost
Tu nikdo samozřejmě zajistit nedokáže. Divočák je přece jenom divokým tvorem, u něhož se dá jeho další chování odhadovat jen velmi složitě. Zatím sice nikomu nic neudělal, nicméně to se bohužel může změnit. Myslivci se pro FTV Prima vyjadřovali v tom smyslu, že se divočák zatím chová klidně a lidi neřeší. Pokud by se ale dostal třeba do stresové situace, pak nikdy člověk neví, co může kde udělat. Jsou po odchyt. Tak uvidíme, jak to vlastně s Karlem dopadne.
Zdroje info: Autor, https://brnensky.denik.cz/zpravy-region/brno-medlanky-divocak-karel/,https://cnn.iprima.cz/kanec-karel-je-v-brne-celebritou-mistni-mu-fandi-je-treba-ho-eliminovat-maji-jasno-myslivci-526818
Divoké prase: Náhledové foto Pixabay
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