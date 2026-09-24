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Hortenzie nemusíte kupovat. Z jednoho keře si na konci léta můžete vypěstovat nové rostliny

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Hortenzie nemusíte kupovat. Z jednoho keře si na konci léta můžete vypěstovat nové rostliny. Hortenzie patří k ozdobám zahrady, které dokážou během léta pořádně upoutat pozornost. Pokud se vám některý keř obzvlášť povedl, nemusíte hned shánět další sazenici v zahradnictví. Hortenzie se totiž dají poměrně snadno množit řízky. Nejlepší období pro měkké zelené řízky přichází na jaře a začátkem léta, ale na konci léta můžete využít také polodřevité výhony.
Hortenzie

Hortenzie

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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