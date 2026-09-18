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Pavlišovský řízek s kysaným zelím a houskovým knedlíkem: Neodolatelná podkrkonošská specialita

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Uvařte si poctivý pavlišovský řízek se šťavnatým kysaným zelím a houskovým knedlíkem! Tradiční podkrkonošský oběd na 4 porce připravíte snadno za 90 minut.
Obrázek k receptu na pavlišovský řízek

Obrázek k receptu na pavlišovský řízek

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na pavlišovský řízek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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