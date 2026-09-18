Pavlišovský řízek s kysaným zelím a houskovým knedlíkem: Neodolatelná podkrkonošská specialita

Kdykoliv jsem dříve vyrazila na Náchodsko a v místní hospůdce na mě z jídelního lístku vykukoval tajemný „Pavlišov“, přiznám se, že jsem byla vůči této
neobvyklé kombinaci dost skeptická. Dát si dohromady křupavý smažený , vepřový řízek houskový knedlík a dušené mi zpočátku připadalo jako bláznivý kulinářský experiment. Jakmile mi ale číšník přinesl kouřící talíř a já poprvé ochutnala kysané zelí šťavnaté maso v trojobalu propletené s navinulou chutí zelí a nadýchaným knedlíkem, všechny mé pochybnosti v mžiku zmizely. Byla to láska na první sousto a od té doby na tento podkrkonošský klenot nedám dopustit.
Příprava
pavlišovského řízku je vlastně skvělou přehlídkou toho nejlepšího z tradiční a zvládne ji bez problémů i české kuchyně začínající kuchařka. Klíčem k dokonalému zážitku je správné načasování, aby byly knedlíky i zelí horké přesně v momentě, kdy z pánve vytáhnete čerstvě usmažené řízky.
Můj tip zní: Řízky obalujte těsně před smažením a usmažte je výhradně na poctivém vepřovém sádle, které jim dodá nezaměnitelnou chuť, tradiční vůni a nádherně křupavou kůrku. Recept na tradiční náchodský pavlišovský řízek s kysaným zelím
Celkový čas přípravy, kynutí, dušení a smažení: 90 minut Ingredience potřebné k přípravě 600 g vepřové krkovice 2 vejce 100 g hladké mouky 150 g strouhanky 150 g vepřového sádla 500 g kysaného zelí 1 cibule 100 g anglické slaniny 1 lžíce hladké mouky (na zahuštění zelí) 2 lžíce cukru krupice 1 lžička drceného kmínu 500 g hrubé mouky 250 ml vlažného mléka 15 g čerstvého droždí 1 vejce (do těsta na knedlíky) 2 starší housky 1 lžička cukru krupice (do kvásku) sůl mletý černý pepř Postup při přípravě pavlišovského řízku se zelím
1. Do větší misky rozdrobte
čerstvé droždí, přisypte trochu cukru krupice, zalijte částí vlažného mléka a nechte na teplém místě vzejít nadýchaný kvásek po dobu 15 minut.
2. Do hluboké mísy prosejte
hrubou mouku, přidejte sůl, rozklepněte vejce, přilijte hotový kvásek se zbytkem vlažného mléka a vypracujte vláčné těsto, do kterého nakonec zlehka zapracujte na kostičky nakrájené starší housky.
3. Těsto zaprašte trochou
hrubé mouky, přikryjte ho utěrkou a nechte na teplém místě kynout po dobu 45 minut, dokud nezdvojnásobí svůj objem.
4. Mezitím si nakrájejte
anglickou slaninu a cibuli na malé kostičky.
5. V hrnci rozpalte trochu
vepřového sádla, přihoďte anglickou slaninu s cibulí a opékejte do zlatova po dobu 5 minut.
6. K opečené cibulce přisypte
drcený kmín, přidejte propláchnuté kysané zelí, zalijte trochou vody, osolte, přisypte cukr krupice a poduste pod pokličkou do měkka po dobu 20 minut.
7. Měkké zelí poprašte trochou
hladké mouky, důkladně promíchejte a nechte ještě 5 minut povařit, aby šťáva lehce zhustla. Příprava knedlíků
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8. Z vykynutého těsta vytvarujte
2 podlouhlé šišky knedlíků a vložte je do velkého hrnce s vroucí osolenou vodou.
9. Knedlíky vařte pod pokličkou celkem
20 minut, přičemž je v polovině času, tedy po 10 minutách, opatrně obraťte vařečkou.
10. Uvařené knedlíky ihned vytáhněte z vody, propíchejte na několika místech vidličkou, aby z nich odešla pára, a nakrájejte je nití na plátky.
11.
Vepřovou krkovici nakrájejte na plátky, po obou stranách je důkladně naklepejte, osolte a opepřete mletým černým pepřem.
12. Plátky masa postupně obalujte nejprve v
hladké mouce, poté v rozšlehaných vejcích s trochou soli a nakonec ve strouhance.
13. Na větší pánvi rozpalte vyšší vrstvu
vepřového sádla a obalené řízky na něm pozvolna smažte z obou stran do zlatova po dobu 12 minut.
14. Usmažené křupavé řízky nechte na papírové utěrce krátce okapat od přebytečného tuku po dobu
2 minut.
15. Na talíř servírujte porci teplého
dušeného kysaného zelí, přidejte plátky houskového knedlíku a navrch položte šťavnatý smažený vepřový řízek. Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Pavlišovský nebo Úpický: Řízek Tipy redakce: Poctivé vepřové sádlo dodá řízkům nezaměnitelnou venkovskou chuť a zajistí dokonale dokřupava usmaženou strouhankovou kůrku. Propíchnutí uvařených knedlíků vidličkou nebo špejlí ihned po vytažení z vody uvolní nahromaděnou horkou páru a zabrání jejich sražení. Kyselost dušeného zelí regulujte podle vlastní chuti přidáním cukru krupice nebo naopak trochy láku z kysaného zelí. Jemné naklepání krkovice přes potravinářskou fólii zaručí, že maso zůstane šťavnaté a propeče se rovnoměrně za 12 minut. Ihned podávaný pokrm si vychutnáte nejlépe, když teplé zelí a knedlík mírně nasáknou šťávou ze smaženého masa.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková