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Papežské obrácené řízky z trouby se slaninou, cibulí a paprikou

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Když chci uvařit něco poctivého k nedělnímu obědu a přitom nestát dlouho u sporáku, dělám doma právě papežské obrácené řízky. Jsou šťavnaté, pečené v troubě na cibuli a slanině, a díky obrácenému obalování nejdřív ve vejci a potom v mouce mají jinou strukturu než klasický smažený řízek. Nejraději k nim dávám bramborovou kaši, která nasaje všechnu tu dobrou šťávu.
Obrázek k receptu s názvem Proč jsou papežské obrácené řízky tak oblíbené? Díky pečení v troubě jsou jemné a plné chuti

Obrázek k receptu s názvem Proč jsou papežské obrácené řízky tak oblíbené? Díky pečení v troubě jsou jemné a plné chuti

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Proč jsou papežské obrácené řízky tak oblíbené? Díky pečení v troubě jsou jemné a plné chuti
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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