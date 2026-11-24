Oděrky stehen mohou být způsobeny mnoha faktory, včetně nadváhy, těsného nebo nevhodného oděvu, nevyhovujícího spodního prádla nebo fyzické aktivity.
Oděrky na stehnech jsou pravděpodobně jedním z nejčastějších kožních problémů souvisejících se stehny. Vznikají v důsledku tření, kdy se vnitřní strany stehen o sebe třou a poškozují kůži. Při odření stehen si můžete všimnout červených, puchýřovitých lézí, které mohou i pálit. Je sice pravda, že oděrky na stehnech mohou zhoršovat vlhkost a pot při cvičení, ale jistě nechcete, aby vás oděrky zdržovaly od vašich oblíbených aktivit. Kombinací domácích prostředků a volně prodejných přípravků můžete pomoci léčit odřeniny a předcházet jim, aby vám nebránily v každodenním životě, říká doktorka
Cynthia Cobb. Příčiny oděrek na stehnech
Oděrky na stehnech jsou způsobeny třením kůže proti kůži nebo proti oblečení, obzvláště během fyzické aktivity nebo dlouhodobého nošení těsného nebo nevhodného oblečení. Následkem tření dochází k podráždění pokožky, které může vést k zarudnutí, otokům a bolesti.
Léčba odřenin na stehnech
Odřeniny na stehnech se mohou objevit rychle. Chcete-li pomoci s léčbou a prevencí vzniklých vyrážek, zvažte některá z následujících opatření. Patří sem
kombinace volně prodejných přípravků i speciálního oblečení. Je důležité léčit odřeniny stehen, aby se vyrážky nezhoršovaly. Pokud máte podezření na infekci, jež může zahrnovat příznaky, jako je otok, hnis a nadměrná citlivost, navštivte lékaře.
Stehenní pásky
Stehenní pásky jsou malé elastické doplňky, které se nosí na stehnech, aby se zabránilo jejich odírání. Tyto pásky se osvědčují zejména v případě, že máte na sobě sukni nebo šaty, kde se stehna dostávají do přímého kontaktu, ale
můžete je nosit i pod šortkami, kalhotami a sportovním oblečením. Jako bonus si můžete stehenní pásky nasadit i v případě, že už máte stehna odřená, a chránit tak svou pokožku před ještě větším poraněním. Kompresní šortky na stehna
Pokud hledáte bandáže na stehna s trochou většího krytí, vhodnější volbou mohou být šortky na stehna.
Ty fungují stejně jako stehenní bandáže, navíc s bonusem absorpce přebytečného potu. Kompresní šortky na stehna se hodí zejména pod šaty. Kompresní šortky, stejně jako jiné přiléhavé sportovní šortky, mohou dobře zabránit odírání stehen. Krém nebo balzám na odřená stehna
Pokud jde o léčbu nově odřených stehen, možná budete k léčbě příznaků potřebovat víc než šortky nebo bandáže. Zde se mohou hodit krémy a balzámy na odřená stehna. Speciální krémy a balzámy na odřená stehna
se dodávají ve snadno použitelných tyčinkových aplikátorech. Jejich složení obsahuje lubrikanty, které pomáhají zabránit slepení kůže, čímž snižují riziko následného tření způsobujícího oděrky. Dětský pudr
Dětský pudr má řadu využití pro prevenci vlhkosti, včetně odřenin na stehnech. Nejlepších výsledků dosáhnete, když před oblékáním nanesete dětský nebo tělový pudr na vnitřní stranu stehen a
poté ho podle potřeby během dne opakovaně aplikujete. Hledejte přípravky na bázi kukuřičného škrobu, které přirozeně absorbují vlhkost. Můžete zvážit, zda se vyhnout výrobkům na bázi mastku. Pudr nepoužívejte na porušenou kůži. Při zánětu nebo hnisání navštivte lékaře. Vazelína
Vazelína je nejznámější pro své lubrikační účinky. Může však vytvářet bariéru, která zabraňuje tření a odření. Vazelínu
můžete také použít na odřená stehna pro úlevu od odřenin. Vazelína funguje z hlediska prevence odřenin může pomoci podobně jako speciální balzámy na odřeniny. I když se vám může zdát, že je její aplikace nepraktická, je tato možnost cenově dostupnější. Fotografie: Freepik Balzám na rty
Když jste na cestách a nemáte po ruce žádné výrobky proti odřeninám, může vás zachránit váš oblíbený balzám na rty.
Balzám na rty obsahuje ochranné vrstvy pro vaše citlivé rty, a to může chránit i jemnou pokožku vašich stehen. Přidávejte na tuto oblast vrstvu balzámu na rty tak často, jak potřebujete.
Zdroj:
Healthline
Príspevok
Oděrky na stehnech vznikají třením a zhoršuje je pot a vlhkost. Pomohou i pásky, krém a pudr zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.