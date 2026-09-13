Kuřecí řízky v sýrovém kabátku: Vyzkoušejte tento recept bez klasické strouhanky a nebudete litovat

Ne vždycky je nálada vytahovat misku s moukou, vejce a strouhanku a dělat
poctivý trojobal. ve vaječno-sýrovém těstíčku jsou v takový den docela Kuřecí řízky vděčná zkratka. Maso uvnitř nevyschne, sýr na pánvi chytí pěknou zlatou barvu a vedle se tahle úprava tváří úplně samozřejmě. Složitost v tom nehledejte, spíš pár drobností, které rozhodnou výsledek. bramborové kaše
U receptů na podobné řízky se pořád dokola objevuje stejný základ:
vejce, mléko, mouka a jemně strouhaný sýr. Někdo do směsi naseká pažitku, jinde se přidává i salám, ale pokud chcete čistší chuť, bohatě stačí , sůl a pepř. Jednu věc bych ale nepřeskakovala: gouda maso nejdřív lehce obalte v hladké mouce a až potom ho ponořte do těstíčka. Drží pak mnohem líp a nesjede z řízku hned po položení do oleje. U smažení se vyplatí nespěchat a držet plamen spíš pozvolna. Když je pánev moc rozpálená, sýr ztmavne dřív, než se kuře uvnitř stačí dodělat. Recept na šťavnaté kuřecí řízky ve vaječno-sýrovém těstíčku
Doba přípravy: 35 minut Co potřebujeme Jaké maso a co k němu 600 g kuřecích prsou 4 lžíce hladké mouky 1 lžička soli 1/2 lžičky pepře Vaječno-sýrové těstíčko 2 ks vejce 80 ml mléka 100 g goudy, jemně nastrouhané 3 lžíce hladké mouky 1 špetka soli 1 špetka pepře Na smažení a podávání olej podle potřeby bramborová kaše k podávání Postup přípravy křehkých kuřecích řízků ve vaječno-sýrovém těstíčku
1. Kuřecí prsa nakrájejte na plátky, opatrně je naklepejte, osolte a opepřete. Pokud narazíte na vyšší kus masa, raději ho podélně rozřízněte. Na pánvi by se jinak dělal zbytečně dlouho a těstíčko by mohlo být hotové dřív než střed řízku.
2. V misce prošlehejte
vejce s mlékem a moukou. Přisypte nastrouhanou goudu, lehce osolte a opepřete. Těstíčko by mělo být hutnější, aby na mase ulpělo. Pokud připomíná řídké palačinkové, přidejte raději špetku mouky navíc. Foto: Cooky.cz, Když řízek odloží strouhanku stranou: Kuřecí řízky ve vaječno-sýrovém těstíčku jsou šťavnaté a zlatavě křupnou
3. Připravené plátky nejdřív poprašte
hladkou moukou. Pak je vložte do sýrového těstíčka a otočte, aby se směs dostala po celé ploše masa.
4. V pánvi rozehřejte vrstvu
oleje a řízky smažte na středním až nižším plameni asi 3 až 4 minuty z každé strany. Při obracení se těstíčko může trochu nadzvednout nebo nafouknout. U téhle úpravy to není chyba, spíš běžná věc.
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5. Hotové řízky položte na papírovou utěrku a podávejte ještě teplé s
bramborovou kaší. Kyselá okurka není nutná, ale u stolu se po ní obvykle někdo stejně natáhne.
TIP: Do těstíčka můžete vmíchat i trochu pažitky. Hodí se tam, jen s množstvím opatrně, aby nepřebila chuť sýra. Co když nemáte goudu nebo chcete lehčí obměnu?
Gouda se používá hlavně proto, že se dobře rozpouští a chuťově není zbytečně ostrá. Pokud ji doma nemáte, sáhněte po eidamu nebo čedaru. U čedaru jen počítejte s výraznější chutí a také s tím, že na pánvi rychleji chytá tmavší barvu. Odlehčená varianta je jednoduchá: dejte do těstíčka méně sýra a maso nakrájejte na tenčí plátky.
Často kladená otázka: musí být řízky z kuřecích prsou? Nemusí. Vykostěná stehna bývají šťavnatější, jen si na pánvi vezmou o trochu víc času. A ještě jedna poznámka z kuchyně: nejlepší jsou tyhle řízky opravdu hned po usmažení. Ohřát je můžete, to ano, ale už nebudou tak křupavé, jako čerstvé.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, text upraven částečně pomocí AI