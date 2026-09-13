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Kuřecí řízky v sýrovém kabátku: Vyzkoušejte tento recept bez klasické strouhanky a nebudete litovat

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Když se vám nechce dělat trojobal a přitom chcete řízky, tohle je přesně ten recept. Kuřecí maso se jen lehce obalí v mouce, ponoří do vaječno-sýrového těstíčka a pozvolna usmaží. S bramborovou kaší je to oběd bez zbytečných kudrlinek a funguje spolehlivě.
Fotografie k řízkům v těstíčku

Fotografie k řízkům v těstíčku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když řízek odloží strouhanku stranou: Kuřecí řízky ve vaječno-sýrovém těstíčku jsou šťavnaté a zlatavě křupnou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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