Papriky v září: Trik, který může urychlit dozrání posledních plodů

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Papriky v září: Trik, který může urychlit dozrání posledních plodůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pěstujete papriky? Vidíte na rostlinách stále množství zelených plodů? S příchodem chladnějších nocí však jejich růst i vybarvování zpomalují. Jednoduchý trik přitom může rostlině pomoci soustředit energii na plody, které už má.
paprika
Zdroj: Pixabay
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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