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Papriky v září: Trik, který může urychlit dozrání posledních plodů

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Pěstujete papriky? Vidíte na rostlinách stále množství zelených plodů?  S příchodem chladnějších nocí však jejich růst i vybarvování zpomalují. Jednoduchý trik přitom může rostlině pomoci soustředit energii na plody, které už má.
paprika

paprika

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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