Ostrava je připravena převzít Domov Mikasa, schválila mu další finance

Zhruba dva miliony korun na další fungování už schválil kraj a dnes ho finančně podpořili i ostravští zastupitelé, kteří organizaci schválili individuální dotaci 250.000 korun na zajištění provozu domova, který už dříve avizoval, že by mu mohli pomoci i donátoři.
„Celková podpora města Ostravy pro tuto službu v roce 2026 tak dosáhne téměř 4,5 milionu korun. Již v průběhu roku byla na provoz služby poskytnuta dotace ve výši 3,824 milionu korun, přičemž nyní schválené dofinancování reaguje na aktuální žádost a potřebu zajištění provozu služby do konce roku,“ řekl primátor Jan Dohnal (Spolu). Připomněl, že město letos poskytlo Domovu Mikasa i neinvestiční dotaci 350 tisíc korun na nezbytnou opravu vozidla zajišťujícího přepravu klientů služby.
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Ředitel Mikasy Michal Panáček po letošních problémech s financováním opakovaně poukazoval na to, že by zařízení do budoucna potřebovalo mít záruky, že se nebude opakovat letošní problematická situace a financování služby bude zajištěno. Podle kraje i města je ale obdobná garance nereálná. Jedním z řešení, o němž by strany měly jednat v říjnu, je převod služby pod příspěvkovou organizaci města či kraje.
„Mikasa požaduje jistotu do budoucna, ale v téhle chvíli nestátním neziskovým organizacím systém takovou jistotu neumožňuje. Diskutovali jsme o tom, že optimálním řešením by bylo, aby tuto službu převzal kraj nebo město. Domluvili jsme se, že do konce října se uskuteční jednání, kde Mikasa připraví už i některé konkrétní věci, které by byly zapotřebí projednat k tomu, abychom tento krok mohli učinit,“ uvedl náměstek primátora Zbyněk Pražák (Spolu).
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Zatím není rozhodnuto, zda by službu převzal kraj či město. Pražák ale upozornil na to, že zařízení pečuje o ostravské klienty. „Trochu se obávám, že kdyby to vzal pod sebe kraj a přičlenil to k některé své organizaci, tak by to možná toto nemuselo už tak platit. Faktem je, že v Ostravě je hodně žádostí o přijetí do tohoto zařízení. V tom případě by bylo lepší, kdyby to převzalo město,“ dodal Pražák. Město by domov zřejmě zařadilo pod svou příspěvkovou organizaci Čtyřlístek, která pečuje o lidi s obdobnými problémy.
Pražák obdobně jako dříve kraj zdůraznil, že služba je sice důležitá, ale není možné ji z hlediska podpory stavět nad jiné služby. „Jsme si vědomi významu Domova Mikasa pro klienty i jejich rodiny a svůj závazek podílet se na financování této služby ve stanovených parametrech naplňujeme. Současně máme odpovědnost za celou síť sociálních služeb ve městě. Proto musíme každou žádost posuzovat podle stejných pravidel a vycházet z odůvodněných nákladů služby,“ uzavřel náměstek.