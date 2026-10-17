Ošťádal zůstane senátorem. Na Přerovsku uspěl ve druhém kole Jakub Navařík

Ošťádal zůstane senátorem. Na Přerovsku uspěl ve druhém kole Jakub NavaříkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ošťádal zůstane senátorem. Na Přerovsku uspěl ve druhém kole Jakub NavaříkZdroj: poskytl Marek Ošťádal
Článek byl publikován 17.10.2026 13:29
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