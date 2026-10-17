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Ošťádal zůstane senátorem. Na Přerovsku uspěl ve druhém kole Jakub Navařík

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Na Litovelsku a Přerovsku rozhodovali 16. a 17. října voliči o svých zástupcích v horní komoře Parlamentu. Za obvod Litovel zůstane senátorem Marek Ošťádal, který v druhém kole porazili Martina Škurka. Na Přerovsku potom zvítězil Jakub Navařík z ODS, který porazil primátora Petra Vránu z hnutí ANO.
Ošťádal zůstane senátorem. Na Přerovsku uspěl ve druhém kole Jakub Navařík

Ošťádal zůstane senátorem. Na Přerovsku uspěl ve druhém kole Jakub Navařík

Zdroj: poskytl Marek Ošťádal
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 13:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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