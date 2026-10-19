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Opilý mladík driftoval na parkovišti v Olomouci a naboural cizí auto

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Na parkovišti u jednoho supermarketu v Olomouci se zřejmě chtěl předvádět opilý mladík. V neděli večer sedl za volant a začal driftovat. Jízdu však nezvládl a naboural cizí auto.
Opilý mladík driftoval na parkovišti v Olomouci a naboural cizí auto

Opilý mladík driftoval na parkovišti v Olomouci a naboural cizí auto

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 10:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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