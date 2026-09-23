Jak jsem budila zvědavost a držela bobříka mlčení

Jsem ráda sama. Nejsem osamělá, to ne, ale kupříkladu k moři jezdím sice s cestovkou, ale sama.
Cestovku volím z prozaického důvodu – neumím žádný světový jazyk. K moři jsem se letos už popáté vypravila na Djerbu, a to taky z prozaického důvodu; Tunisko je prostě nejlevnější. Nejlevnější, ale moře mají krásné a o turisty se starají příkladně.
Už na pražském letišti jsem ráda, že letím sama, když stojím ve frontě na odbavení a sleduji rozjuchané partičky, rozhádané manžely a uplakané děti. Jelikož jsem sama, mám dost času koukat kolem a věřte mi, klidné a spořádané cestovatele abys pohledal.
Moje letošní volba padla na hotel, který patří německé skupině Sentido; hotel Sentido Djerba Beach, a volba to byla moc dobrá. Tunisani jsou milí lidi, ale někdy to přehánějí… s přítulností, abych tak řekla. No a v tomhle hotelu se mísí tuniská přítulnost s německou disciplínou a výsledek je skvělý.
Těžko si nevšimnout, že jsem sama; na pláži, u jídla, večer u skleničky, obzvlášť když jsem jediná Češka, patřím k nejbělejším široko daleko, a mou bílou kůži nezdobí žádné tetování. Nevěřili byste, jak málo nás nepotetovaných je. Tetování je trendem napříč generacemi. Nejedna seniorka či senior jsou ozdobeni a tetování u nich často splývá s mapami žil a krabatí se do zvláštních obrazů.
Být sama na dovolené obnáší skoro samé výhody. A bonusem je, že v hotelu, kde nejsou prakticky žádní Češi, můžete plnit bobříka mlčení. Tedy jen sporadicky, protože já samozřejmě zdravím a děkuji v jazyce tuniském. Když pozdravíte v Tunisku asléma, poděkujete šokran a loučíte se bisléma, máte jistotu, že se každý domorodec rozzáří a dívá se na vás zvlhlým zrakem.
Výhodou samostatné cestovatelky, jakou jsem já, je i její vyšší věk. Dřív moje bílá pleť a blond vlasy budily nejen pozornost, ale nebojím se říct, že i žádostivost; ta ovšem každým rokem klesá.
Ke konci dovolené jsem trénovala refrén gratulační písně, kterou jsme v našem smíšeném sboru chtěli zazpívat naší Aničce k svatbě. Anička je hlasovou poradkyní a při rozezpívání po nás často vyžaduje jazykolam: DOLAR LIBRA RUBL, DOLAR LIBRA RUBL, DOLAR LIBRA RUBL, NEŽLI ŘEKL, ZHUBL JSEM. Pod slunečníkem i při vstupu do moře jsem si to zpívala a zapomněla jsem, že i cizinec rozumí těm třem měnám…
Dovolenou i prázdniny mám za sebou. Zase nám začala divadelní sezóna a pokud přijdete do našeho divadla, najdete mě v pokladně. Přeju vám i sobě hezký podzim.