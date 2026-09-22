Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Moje tajná přání I

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tak jsem si dnes, už po několikáté, zběžně projel svoji oblíbenou knihu Roberta Fulghuma – Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Ta kniha je v mnohém pro mne inspirativní svým pohledem na zcela normální život se všemi jeho radostmi i problémy.
Moje tajná přání I

Moje tajná přání I

Zdroj: Úvodní
Reklama
Další články z i60.cz
Vyprávění ženy, která měla jiný žebříček hodnot než její partner
Vyprávění ženy, která měla jiný žebříček hodnot než její partner
Reforma zdravotnictví: Dostupnější péče, důraz na kvalitu a prevenci
Reforma zdravotnictví: Dostupnější péče, důraz na kvalitu a prevenci

Dostupnější zdravotní péče, udržitelnost a efektivní síť poskytovatelů zdravotních služeb, větší důraz na...

Za 70 let z pražského Domu módy dům všeho možného
Za 70 let z pražského Domu módy dům všeho možného

Dům módy, první módní dům svého druhu v celém Československu, který v červenci 2026 oslavil 70 let svého...

Vládní dárek pro důchodce: Dva tisíce korun jako jednorázový příspěvek
Vládní dárek pro důchodce: Dva tisíce korun jako jednorázový příspěvek

Vláda schválila nařízení, které stanoví parametry valorizace důchodů od ledna 2027. Základní výměra všech...

Daniela Kolářová: Hlavně netlačit na pilu
Daniela Kolářová: Hlavně netlačit na pilu

Daniela Kolářová slaví osmdesátiny. Patří k hercům, jejichž tvář se během desetiletí stala součástí našeho...

Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
i60.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.