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Vyprávění ženy, která měla jiný žebříček hodnot než její partner

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„Opravdu bys to pro mě udělal? Nechceš si radši ten poslední řízek sníst ty sám? Fakt pojedeme na tu poznávačku, i když jsi chtěl původně k moři?“ Ne, nebyla to Pavlova slabost nebo submisivita, on mi prostě chtěl vyhovět.
Vyprávění ženy, která měla jiný žebříček hodnot než její partner

Vyprávění ženy, která měla jiný žebříček hodnot než její partner

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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