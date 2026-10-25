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Vzácné poštovní známky z 20. století - za 1 kus sběratelé platí miliony korun. Mohou se doma ještě někomu povalovat

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Ne všechny staré věci jsou veteš a pokud jste si je doma schovali, v dnešní době mohou mít několikanásobně vyšší cenu. Může jít třeba o starý porcelán, takzvaný cibulák, který měla doma spousta z nás.
Vzácné poštovní známky z 20. století - za 1 kus sběratelé platí miliony korun. Mohou se doma ještě někomu povalovat

Vzácné poštovní známky z 20. století - za 1 kus sběratelé platí miliony korun. Mohou se doma ještě někomu povalovat

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/chybotisk-znamka-50-na-50-OD.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 05:35

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