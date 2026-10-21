Kde se natáčel Metráček: Areál pro lehkoatletické závody vystřídala v Rožnově pod Radhoštěm továrna

Příběh o dívce s nadváhou, která najde sebevědomí díky vrhu koulí, oslovil v rodinném filmu Metráček z roku 1971 celou generaci dospívajících diváků. Film zároveň zanechal nesmazatelnou stopu na Moravě, kde štáb zachytil mnoho autentických lokalit od starých náměstí až po zaniklá hřiště.
Muka v tělocviku a nečekané sportovní nadání
Jitka Pažoutová s tváří Markéty Světlíkové je obézní dospívající dívka, která neustále čelí drsným posměškům svých spolužáků. Nejhorší chvíle prožívá během hodin tělocviku pod vedením sympatického učitele Bohouška, jehož ztvárnil Ladislav Mrkvička. Skutečným útočištěm je pro ni sklep vlastního domu, kde v naprosté tajnosti trénuje házení míčem do zdi.
Zlom nastává při zápase ve vybíjené, který dívky vyhrají výhradně díky Jitčiným nechytatelným dělovkám. Poté, co ji jeden z chlapců z publika označí za „Metráčka“, vloží do hry veškerý vztek. Tento incident ji následně přivede do atletického oddílu, kde začne využívat svou konstituci ve vrhu koulí a brzy potkává i svou první velkou lásku.
Pro autentičnost příběhu hledali filmaři přesné lokace, které by odpovídaly běžnému životu v menším městě. Jitčin domov našli ve Slezsku, přímo v ulici Stojanova číslo 364 ve městě Příbor. Zde tvůrci natočili nejen skládání uhlí, ale i scénu, ve které za hlavní hrdinkou přijíždí její spolužák Petr v podání Zdeňka Szamka, aby jí půjčil knížku a pozval ji na domácí večírek.
Příborská setkání u kostela a nákup na náměstí
Město Příbor sehrálo v Metráčkovi klíčovou roli. S dalšími dětskými představiteli se Jitka setkávala u místního Farního kostela Narození Panny Marie, kde se s outsiderem Liborem bavila o svých špatných školních známkách. Došlo tu i na náhodné setkání se zmíněným Petrem při cestě z nákupu, před kterým následně utekla do nedalekého papírnictví v ulici Politických vězňů, aby si koupila droždí.
Dívky z její třídy, kterým vadila Jitčina nadváha, pak filmaři zachytili přímo na proslulém náměstí Sigmunda Freuda. V Příboře na křižovatce ulic Místecká a Bonifáce Buska vznikla navíc scéna, v níž dívka čeká na příjezd autobusu s bratrem a jeho novou přítelkyní.
Zajímavou stopu zanechal štáb nedaleko na Štramberku. Na kamenné zídce stejnojmenného hradu sedí hlavní hrdinka se svými spolužačkami a společně probírají kluky, zatímco je kamera snímá v prostorách této staré zříceniny. Samotnou školní výuku a hodiny tělocviku pak režisér Josef Pinkava natočil v prostorách základní školy v jihomoravských Vizovicích.
Zaniklý stadion v Rožnově a vzkazy v Lužnici
Druhá polovina filmu ukazuje lehkou atletiku, za kterou filmaři cestovali do Rožnova pod Radhoštěm. Většina závodů se odehrála na tehdejším fotbalovém a lehkoatletickém areálu Tělovýchovné jednoty. Toto sportoviště již neexistuje a na jeho místě vyrostla výrobní hala zkrachovalé továrny na obrazovky TCT. Další natáčení probíhalo u rožnovské školy ve Videčské ulici a jako komparz posloužila řada místních obyvatel i studentů. V rožnovských kulisách prožila dívka vztah s dalším sportovcem Honzou s tváří Vítězslava Jandáka.
Jitčino přátelství s odstrkovaným Liborem ožilo také daleko na jihu Čech v povodí řeky Lužnice a jejího přítoku Židovy strouhy nedaleko Bechyně. Filmaři využili romantické scenerie u visuté lávky pro sekvence, v nichž dvojice vhazuje do proudu řeky lahve s tajemnými vzkazy pro neznámé nálezce. Přírodní kulisy tohoto místa navíc do dnešních dnů prošly změnami, takže na některých tehdejších kamenech vyrostly obří duby a staré borovice podlehly následkům dlouhodobého sucha.
Rodinný film Metráček vysílá Prima MAX ve středu 21. října ve 12:25.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (filmovyprehled, csfd, filmovamista, patriotmagazin.cz/metracek-z-pribora-slavna-romance-o-vrhu-kouli-z-doby-husakovy-normalizace).