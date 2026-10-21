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Kde se natáčel Metráček: Areál pro lehkoatletické závody vystřídala v Rožnově pod Radhoštěm továrna

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Rodinný film Metráček zavedl filmový štáb do domovského města Příbor. Lehkoatletické sportovní závody režisér natočil na dnes již neexistujícím stadionu.
Metráček

Metráček

Zdroj: FOTO:Karel Kopecký, distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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