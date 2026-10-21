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Proruský portál umí česky, sídlí v Maďarsku a připomíná kauzu Voice of Europe

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Adresu v centru Budapešti nově uvádí jako sídlo své redakce portál Govorit Evropa, od letoška zahrnutý do protiruských sankcí ve Velké Británii. Název stránky nápadně připomíná předloni rozkrytou kauzu Voice of Europe kolem ruského financování stejnojmenného webu působícího z Prahy. V textech Govorit Evropa se opakuje i jméno Putinova přítele Viktora Medvedčuka, který stál i
profimedia-0880313765

profimedia-0880313765

Zdroj: Politici AfD vyšetřovaní či prověřovaní kvůli kauze Voice of Europe, Petr Bystroň a Maximilian Krah. Foto: Jörg Ratzsch/dpa/Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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