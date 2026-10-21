Proruský portál umí česky, sídlí v Maďarsku a připomíná kauzu Voice of Europe

Adresu v centru Budapešti nově uvádí jako sídlo své redakce portál Govorit Evropa, od letoška zahrnutý do protiruských sankcí ve Velké Británii. Název stránky nápadně připomíná předloni rozkrytou kauzu Voice of Europe kolem ruského financování stejnojmenného webu působícího z Prahy. V textech Govorit Evropa se opakuje i jméno Putinova přítele Viktora Medvedčuka, který stál i za Voice of Europe. Nechybí ani kontakt na údajnou pobočku v Česku.
Stránky govorit.tv šíření kremelské propagandy nijak zvlášť neskrývají. V desítkách jazykových mutací se opakují názory a jména blízká režimu Vladimira Putina.
Mezi autory textů je uveden i Putinův přítel Viktor Medvedčuk. Právě on měl být podle české kontrarozvědky BIS jedním z klíčových aktérů předloni odhalené kauzy Voice of Europe.
V kontaktech figuruje jméno Petra Novotná jako zástupkyně pobočky govorit.tv v Praze. Uvedeno je i nedohledatelné číslo na pevnou linku a agenda této údajné české spolupracovnice: Visegrádská skupina, energetická spolupráce a přeshraniční investigace.
Medvedčuk dnes žije v Rusku, dlouhá léta byl ale součástí proruské scény na Ukrajině jako politik a jako mediální podnikatel. Ukrajinský investigativní server Texty v čerstvé analýze ukazuje, jak se „experti“ známí dříve jako tváře médií spojených s Medvedčukem nejnověji přesunuli právě do projektu govorit.tv.
Podle redakce Texty se jedná o desítky jmen, jejichž komentáře a další výstupy „neustále předpovídají katastrofu pro Ukrajinu“.
Sídlo v Budapešti, pobočka v Praze?
Samotný obsah webu govorit.tv je překlápěn do desítek jazykových mutací, včetně češtiny, podobně jako to proruské kvazimediální platformy dělají běžně. Českou stopu však najdeme i v sekci „kontakty“.
V ní figuruje jméno Petra Novotná jako zástupkyně pobočky govorit.tv v Praze. Uvedeno je i nedohledatelné číslo na pevnou linku a agenda této údajné české spolupracovnice: Visegrádská skupina, energetická spolupráce a přeshraniční investigace.
[souvisejici]
Jména údajných spolupracovníků podobných proruských projektů je však třeba brát s velkou rezervou či rovnou počítat s tím, že jsou smyšlená. Ukázal to i případ údajné šéfredaktorky webu govorit.tv – tou je podle stránek jistá Mária Schmidtová.
Stejné jméno má i maďarská historička, bývalá ředitelka budapešťského muzea totalitních režimů a známá podporovatelka bývalého premiéra Viktora Orbána. Maďarský investigativní server Átlátszó se proto Schmidtové zeptal, jestli s proruským projektem skutečně spolupracuje. Ona to striktně popřela.
A podobně dopadl i pokus ověřit adresu v centru Budapešti, kterou govorit.tv udává jako své aktuální sídlo. „Nenašli jsme ani stopu po tom, že by tu sídlila redakce nebo vydavatelství,“ shrnul dojem z místa Átlátszó.
Nové jméno, stará propaganda
Příběh govorit.tv jako nejnovější verze již dříve známých ruských propagandistických projektů v září popsal i rumunský investigativní server Public Record.
Govorit Evropa do letošního roku působil ve Velké Británii, na doméně govorit.eu. Poštovní adresu redakce udával v Berlíně. V květnu Británie uvalila na Govorit Evropa i na podobný web Euroview sankce s odkazem na to, že oba pokračují v šiření ruské propagandy coby nástupci starších projektů Euromore a Golos.
V sankčních seznamech Evropské unie se na jaře objevil právě i zmíněný web Euroview, coby pokračovatel projektu Euromore.
„Euromore je mediální platforma operující v rámci kremelské informační sítě jako neoficiální médium určené k zesilování, opakování a legitimizaci ruských narativů a dezinformací určených evropskému publiku,“ popisuje EU.
Rumunská investigace došla k závěru, že Golos, Euromore a další weby společně v minulosti sdílely reklamu šířenou prostřednictvím platformy Google a používaly stejný číselný identifikátor vydavatele nezbytný pro zobrazování této reklamy.
Podle Public Record jsou servery webů Govorit.tv a Euroview momentálně registrovány v Kazachstánu a používají IP adresy v rámci stejné sítě.
To je další podobnost s dva a půl roku starou kauzou Voice of Europe – také tento web začal krátce poté, co ho v roce 2024 česká vláda zařadila na národní sankční seznam, fungovat ze serverů v Kazachstánu, mimo dosah unijních a přirozeně i českých sankcí.
Nikde s tím nezaplatím
Kvůli kauze Voice of Europe začaly německé úřady vyšetřovat tehdejšího poslance a dnes europoslance německé strany AfD s českými kořeny Petra Bystroně. Kvůli ruským kontaktům byl prověřován i současný poslanec a tehdejší europoslanec za AfD Maximilian Krah.
V Bystroňově případě mají podle mediálních zpráv z roku 2024 existovat zvukové nahrávky dokazující, že bral od ruských provozovatelů webu Voice of Europe peníze. V jednom případě si měl při přebírání peněz dokonce stěžovat na příliš velkou nominální hodnotu bankovek, s kterými „nikde nezaplatí“. Sám politik AfD své zapojení v ruské operaci celou dobu popírá.
Rozkrytí kauzy oznámila v březnu 2024 česká kontrarozvědka BIS ve spolupráci se zpravodajskými službami dalších evropských zemí.