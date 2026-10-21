Metráček: O hlavní roli se ucházela i Libuše Šafránková, která nakonec propůjčila hlas jedné z postav

V rodinném filmu Metráček z roku 1971 ztvárnila hlavní hrdinku dívka, která musela před natáčením cíleně ztloustnout. Tvůrci ji přitom vybrali na neuvěřitelně početném konkurzu, kam dorazilo neuvěřitelných pět tisíc uchazeček.
Útěk před posměchem k vrhu koulí
Jitka je dospívající dívka, která kvůli své silnější postavě a nemotornosti čelí každodenním posměškům od svých spolužáků. Tělocvik tajně trénuje doma ve sklepě, kde vztekle hází míč do zdi s napsaným jménem svého učitele. Během důležitého turnaje ve vybíjené ji jeden z chlapců počastuje urážlivou přezdívkou, což dívku vyprovokuje k maximálnímu sportovnímu výkonu a zisku vítězství. Stejný chlapec se jí následně omluví a přivede ji do místního atletického oddílu. Zde Jitka využije svou tělesnou konstituci k úspěchům ve vrhu koulí a zároveň prožívá své první romantické vztahy.
Najít správnou představitelku Jitky Pažoutové znamenalo pro režiséra Josefa Pinkavu náročnou výzvu. Konkurzu na hlavní ženskou roli se zúčastnilo pět tisíc dívek. Vítězná neherečka Markéta Světlíková měla v době natáčení už šestnáct let, ačkoliv před kamerou ztvárňovala mladší žákyni základní školy. Aby navíc dokonale odpovídala knižní předloze spisovatele Stanislava Rudolfa s podtitulem Nemožně tlustá holka, musela si dívka před první klapkou přidat na váze a přibrat další kilogramy.
Rebel z chodby a nečekaný dabing
Režisér hledal dětské představitele i přímo ve školách. Jana Schmedku, který ztvárnil třídního outsidera Libora, si Josef Pinkava vyhlédl v momentě, kdy chlapec divoce lítal po školní chodbě. Jeho přirozené chování působilo natolik rebelsky, že do plánované role okamžitě zapadl.
Někteří mladí herci ovšem ve výsledném filmu nemluví svými vlastními hlasy. Postavu obletovaného spolužáka Petra s tváří Zdeňka Szamka musel ve střižně kompletně předabovat herec Ivan Vyskočil. Úplně stejná situace potkala Alenu Jurášovou v roli Niny, které nakonec propůjčila svůj hlas Libuše Šafránková. Ta se ostatně také ucházela o roli Jitky.
Dobová technika a hudební hity
Snímek dnes funguje také jako přehlídka československé techniky ze začátku 70. let. Rodina hlavní hrdinky vlastní televizor Tesla Oliver a Jitka si pouští dobové písničky na magnetofonu Tesla B5 z podniku v Přelouči. Dopravu na sportovní turnaje a lehkoatletické závody zajišťují tehdejší autobusy. Děvčata se nejprve vezou v legendárním modelu Škoda 706 RTO a na konci filmu Jitka odjíždí vozem Karosa ŠL11.
Na zmíněném magnetofonu během večírku hrají tehdejší hity jako Dynamit od skupiny Olympic nebo písně od Josefa Laufera a Jaromíra Mayera. Úvodní a závěrečné titulky filmu pak doprovází ústřední skladba Krása skrývaná. Nazpívala ji Miluše Voborníková s textem Eduarda Krečmara a hudbou, kterou pro snímek zkomponoval Angelo Michajlov.
Rodinný film Metráček vysílá Prima MAX ve středu 21. října ve 12:25.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst ZDE.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cs.wikipedia, filmovyprehled, csfd).