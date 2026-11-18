Odmítnutí v posteli může bolet víc, než se zdá. Záleží i na tom, jak partner řekne ne
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AI ilustrace. Žena a muž spolu klidně hovoří na pohovceZdroj: generováno chatGPT
Článek byl publikován 18.11.2026 08:30
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