Divadelní oslavy bývají příležitostí ohlédnout se za úspěšnými inscenacemi, setkat se s kolegy a připomenout důležité okamžiky společné práce. V Divadle Radka Brzobohatého se tentokrát sešly hned tři významné události. Soubor slavil desátou sezonu pod vedením Romany Goščíkové, představil kalendář na další rok a zároveň připomněl blížící se narozeniny své principálky.
Právě desetileté období nabídlo dostatek materiálu pro nový projekt. Podle Goščíkové vzniklo pod jejím vedením jednadvacet inscenací, z nichž zůstala řada výrazných fotografií. Rozhodla se proto vybrat dvanáct snímků a sestavit kalendář, který by připomněl různorodost repertoáru a práci herců v uplynulých sezonách.
Křest kalendáře přerušila sprška šampaňského
Slavnostní křest ale neproběhl podle klidného scénáře. Šampaňského se totiž chopili představitelé postav ze scénického zpracování Snowboarďáků. Místo tradičního slavnostního polití kalendáře vznikla mnohem výraznější sprška, která zasáhla také přítomné herečky.
Mezi těmi, kdo se ocitli nejblíže bujarému křtu, byly Kateřina Brožová, Jana Švandová a Valérie Zawadská. Fotografie z večera ukazují, že některé z přítomných dam se snažily především ochránit obličej a oblečení. Křest tak přinesl neplánovanou podívanou, která na chvíli zastínila samotné představení kalendáře.
Výrazným účastníkem dění byl mladý herec Filip Antonio, jehož energie se podle zveřejněné reportáže promítla do celkové atmosféry. Večer však nebyl jen o rozpustilém zacházení se šampaňským. Šlo především o setkání několika hereckých generací, které spojuje společné divadelní zázemí.
Soubor oslavil deset sezon společné práce
Výročí vedení divadla je přitom pro soubor důležitým mezníkem. Deset sezon představuje mnoho hodin zkoušení, premiér, repríz i každodenní práce, kterou diváci obvykle nevidí. Kalendář může tuto historii připomenout jiným způsobem než klasická divadelní kronika, protože zachycuje konkrétní postavy, kostýmy a atmosféru jednotlivých představení.
Pro herce bývají podobné společenské večery také vzácnou možností vidět kolegy mimo běžné pracovní povinnosti. Na jevišti se setkávají při představení, ale během společného setkání mohou na chvíli odložit role a věnovat se vzpomínkám nebo neformálním rozhovorům.
Právě kombinace slavnostní události a spontánní zábavy zřejmě způsobila, že fotografie z večera vzbudily tolik pozornosti. Kateřina Brožová, Jana Švandová a Valérie Zawadská se tak staly součástí okamžiku, který si budou účastníci připomínat nejspíš déle než samotné přípitky.
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