Ignoroval úřady, poškodil les i jeho schopnost zadržovat vodu. Dostal rekordní pokutu
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Les-CIZP-pokuta
Článek byl publikován 18.11.2026 15:10
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